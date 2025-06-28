Kreće izgradnja brze ceste kroz BiH duge 60 kilometara: Makarska "na dlanu"

Početak izgradnje jedne od najvažnijih saobraćajnica u cijeloj Bosni i Hercegovini veoma je blizu.

Riječ je o brzoj cesti koja će od Mostara, preko Širokog Brijega i Gruda, ići ka granice s Hrvatskom. Cesta će u Hrvatsku ulaziti u makarskom zaleđu, pa će za Hercegovinu, ali i druge dijelove BiH, praktično cijela Makarska rivijera biti “kao na dlanu”, piše BiznisInfo.ba.

Svakako će je koristiti i mnogobrojni putnici iz Sarajeva koji idu ka Makarskoj i okolnim mjestima.

Brza cesta Mostar – Široki Brijeg – Grude – granica s Hrvatskom planirana je kao moderna saobraćajnica sa po dvije trake u oba smjera ukupne dužine 60,7 kilometara. Procijenjena ukupna vrijednost projekta premašuje 900 miliona konvertibilnih maraka.

Uskoro kreću radovi

Da radovi kreću veoma brzo govori činjenica je već izabran izvođač radova za dvije dionice ove ceste ukupne dužine od desetak kilometara, i ukupne vrijednosti preko sto miliona KM.

“Autoceste Federacije BiH” izabrale su za gradnju obje dionice, u odvojenim tenderima, konzorcij kojeg čine kompanije Hering Široki Brijeg i KTM-Brina Posušje.

Prva je dionica Polugrno – Podledinac dužine oko 5,5 kilometara. Vrijednost ovog ugovora je oko 55 miliona maraka. Druga dionica je Podledinac – Grude istok u dužini od 6,36 km, za koju je također najpovoljniju ponudu dostavio konzorcij Hering i KTM-Brina. Njihova ponuda iznosi oko 58 miliona KM bez PDV-a.

Izgradnja ove brze ceste će značiti mnogo za turiste iz Hercegovine ili one koji preko Hercegovine putuju na more, kao i one koji se kreću u suprotnom smjeru, odnosno koji žele posjetiti Mostar ili pak Sarajevo.

Ova saobraćajnica će značiti mnogo i za privredni privredni razvoj Zapadne Hercegovine, koja je svakako jedna od najrazvijenijih regija u Bosni i Hercegovini, sa najvećim brojem velikih kompanija.

Bolja veza

Zapadna Hercegovina, odnosno gradovi poput Širokog Brijega ili Gruda, dobit će bolju vezu sa Hrvatskom, Evropskom unijom, ali i sa Mostarom, Sarajevom i drugim dijelovima BiH.