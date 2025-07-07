Proizvodnja i trgovina strujom: Za uvoz utrošeno 320 miliona KM

Uvoz električne energije u prvom polugodištu ove godine porastao je za četiri puta u odnosu na isti period prošle godine i na taj uvoz utrošeno je 320 miliona KM - izjavio je za Fenu član Upravnog odbora Bosanskohercegovačkog komiteta elektroenergetičara (CIGRE) Edhem Bičakčić.

Komentarišući najnovije podatke Neovisnog operatora sistema u BiH i Agencije za statistiku BiH o proizvodnji i trgovanju električnom energijom Bičakčić (inače počasni član Međunarodne CIGRE sa sjedištem u Parizu), kazao je da je proizvodnja električne energije u proteklih šest mjeseci iznosila 6,6 teravatsati (TWh), što je tri posto manje nego u istom periodu prethodne godine. Potrošnja na mreži prijenosa je iznosila 5,5 TWh.

Bičakčić je rekao da je fizički obim izvoza električne energije iz Bosne i Hercegovine, u prvom polugodištu ove godine, iznosio 3,8 TWh, što je za sedam posto manje nego u istom periodu prethodne godine. Finansijski efekat tog izvoza električne energije je iznosio 470 miliona KM, što je više za 60 procenata u odnosu na isti period 2024. godine.

Fizički obim uvoza električne energije iz Bosne i Hercegovine, u prvom polugodištu ove godine je iznosio 2,7 TWh, što je na nivou uvoza u istom periodu prethodne godine.