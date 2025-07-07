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POTVRDIO BIČAKČIĆ

Proizvodnja i trgovina strujom: Za uvoz utrošeno 320 miliona KM

Fizički obim uvoza električne energije iz Bosne i Hercegovine, u prvom polugodištu ove godine je iznosio 2,7 TWh

Istovremeno fizički obim neto izvoza u prvom polugodištu ove godine je iznosio 1,1 TWh. Avaz

FENA

7.7.2025

Uvoz električne energije u prvom polugodištu ove godine porastao je za četiri puta u odnosu na isti period prošle godine i na taj uvoz utrošeno je 320 miliona KM - izjavio je za Fenu član Upravnog odbora Bosanskohercegovačkog komiteta elektroenergetičara (CIGRE) Edhem Bičakčić.

Komentarišući najnovije podatke Neovisnog operatora sistema u BiH i Agencije za statistiku BiH o proizvodnji i trgovanju električnom energijom Bičakčić (inače počasni član Međunarodne CIGRE sa sjedištem u Parizu), kazao je da je proizvodnja električne energije u proteklih šest mjeseci iznosila 6,6 teravatsati (TWh), što je tri posto manje nego u istom periodu prethodne godine. Potrošnja na mreži prijenosa je iznosila 5,5 TWh.

Bičakčić je rekao da je fizički obim izvoza električne energije iz Bosne i Hercegovine, u prvom polugodištu ove godine, iznosio 3,8 TWh, što je za sedam posto manje nego u istom periodu prethodne godine. Finansijski efekat tog izvoza električne energije je iznosio 470 miliona KM, što je više za 60 procenata u odnosu na isti period 2024. godine.

Fizički obim uvoza električne energije iz Bosne i Hercegovine, u prvom polugodištu ove godine je iznosio 2,7 TWh, što je na nivou uvoza u istom periodu prethodne godine.

Edhem Bičakčić. Fena

Istovremeno fizički obim neto izvoza u prvom polugodištu ove godine je iznosio 1,1 TWh, što predstavlja smanjenje od 15 procenata, dok je, finansijski gledano, neto izvoz bio 150 miliona KM i manji je za 29 procenata. Iako se nastavlja trend smanjenja, ipak je još zadržan pozitivan bilans neto izvoza, zahvaljujući prije svega privatnim kompanijama koje se bave proizvodnjom električne energije.

- Razlog ovako loših energetskih efekata je u nedostatku uglja i donekle u lošoj hidrologiji - zaključio je Bičakčić.

# TRGOVINA
# STRUJA
# EDHEM BIČAKČIĆ
# PROIZVODNJA
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