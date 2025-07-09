Na Sarajevskoj berzi promet 52.235,28 KM

Na trgovanju na Sarajevskoj berzi (SASE) ostvaren je ukupan promet od 52.235,28 KM, a u sklopu 12 transakcija ukupno je prometovano 3.456 vrijednosnih papira.

Vrijednost BIFX-a nije se mijenjala, dok je vrijednost indeksa SASX-30 danas u porastu od 0,01 posto. Vrijednosti ostalih indeksa su u padu, pa je tako vrijednost indeksa SASX-10 pala za 0,10 posto, SASE Islamskog indeksa – u saradnji sa BBI, SASX-BBI, za 0,07 posto, dok je indeks SASX-Fundamentals, SASX-FN, u minusu od 0,01 posto.

Na Kotaciji privrednih društava trgovano je dionicama Bosnalijek d.d. Sarajevo u iznosu 6.554 KM, a u sklopu tri transakcije prometovano je 226 dionica po cijeni 29 KM.

Na Slobodnom tržištu - ST1 ostvaren je promet od 45.431,20 KM, a u sklopu osam transakcija prometovano je 3.226 dionica. Najveći dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo u iznosu 42.900 KM. Kurs emitenta iznosio je 14,30 KM.

Na Slobodnom tržištu - ST2 trgovano je dionicama emitenta Unigradnja d.d. Sarajevo u iznosu 250,08 KM, a u sklopu jedne transakcije prometovane su četiri dionice po cijeni 62,52 KM.

Dnevni porast vrijednosti zabilježile su dionice emitenta Unigradnja d.d. Sarajevo od 0,81 posto, dok je dnevni pad registrirao BH Telecom d.d. Sarajevo od 0,49 posto, saopćeno je iz Sarajevske berze.