Šeranić: Izmirene sve obaveze Bolnice "Srbija"

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić izjavio je da je Vlada izmirila sve obaveze za poreze i doprinose za lična primanja Bolnice "Srbija" i da će tokom godine biti nastavljeno izmirenje tih obaveza i drugim bolnicama RS.

Šeranić je precizirao da je Vlada RS izvršila uplatu obaveza koje se odnose na dugovanja nastala po pitanju poreza i doprinosa u periodu od 2011. do 2019. godine.

- Cijela obaveza Bolnice "Srbija" je iznosila oko 35 miliona KM, ali ono što se odnosi na uplatu Vlade je oko 19,5 miliona KM. To se, prije svega, odnosi na obaveze koje je Bolnica imala prema doprinosima za penziono osiguranje. Razlika koja ostaje do 35 miliona KM je otpis kamata - kazao je Šeranić.

On je dodao da su sa tom uplatom izmirene sve obaveze koje je imala Bolnica "Srbija".

- Sa ovom uplatom oni su došli na nulu. Izmirene su obaveze iz prijašnjeg perioda i sada njihovo poslovanje može da krene normalnim tokom - poručio je Šeranić.

Podsjetio je da je Vlada izmirila obaveze za poreze i doprinose domova zdravlja Republike Srpske i time većinu domova zdravlja uvela na trezorski način poslovanja koji dobro funkcioniše.

- Ovom uplatom bolnici u Istočnom Sarajevu počeli smo da realizujemo aktivnosti po pitanju obaveza bolnica RS. Ovo je prva bolnica u cijelom tom ciklusu i nastavljamo dalje sa ovim mehanizmom - rekao je Šeranić za Srnu.

On je naveo da je Vlada obezbijedila sredstva od Svjetske banke za izmirenje navedenih obaveza i drugih bolnica, te dodao da očekuje da će se to činiti tokom ove godine.

- Time ćemo apsolutno anulirati dugovanja koje su imale bolnice o tom pitanju. Imamo određen plan za realizaciju tih aktivnosti - rekao je Šeranić.