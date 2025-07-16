Pop Mart i Labubu: Lutke osvojile svijet i donijele 350 posto veći profit

Gotovo 40 posto ukupnih prihoda kompanije ove godine dolazi izvan Kine, što potvrđuje sve snažniju prisutnost Pop Marta na međunarodnom tržištu.

Profit je porastao za čak 350 posto, dok su prihodi više nego utrostručeni, zahvaljujući sve većoj globalnoj popularnosti brenda.

Pop Mart, kineska kompanija koja stoji iza izuzetno popularnih lutaka Labubu, zabilježila je ogroman rast u prvoj polovini 2024. godine.

Zbog ogromne potražnje, mnoge trgovine širom svijeta morale su privremeno pauzirati prodaju Labubu lutaka. Pop Mart je dodatno ojačao svoj položaj kroz partnerstva s velikim brendovima poput "Coca-Cole" i popularne manga franšize "One Piece".

U junu je samo u Sjedinjenim Državama prodaja Labubua porasla za impresivnih 5.000 posto u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, popularnost je dovela i do problema s krivotvorinama, poznatim kao "Lafufu lutke".

Kineske vlasti su u junu zaplijenile više od 46.000 lažnih primjeraka u akciji suzbijanja crnog tržišta, štiteći tako integritet i vrijednost originalnih proizvoda Pop Marta.