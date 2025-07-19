Plakalo o Planu rasta: Nepopravljiva šteta prije svega za građane BiH

Zbog neusvajanja reformske agende Bosna i Hercegovina je ostala bez 108,5 miliona eura iz prve tranše Plana rasta Evropske unije, a bez dogovora do septembra mogla bi izgubiti još 10 posto novca, upozorio je u razgovoru za Fenu generalni sekretar Evropskog pokreta u BiH Haris Plakalo.

Nepopravljiva šteta

Kako je Plakalo za Fenu kazao, umanjenje od 10 posto predstavlja negativnu i nepopravljivu štetu, prije svega za građane Bosne i Hercegovine, a onda i za same institucije, organizacije i za sve one subjekte unutar Bosne i Hercegovine koji su mogli da imaju benefita od ovoga iznosa.

- Rokovi iz regulatorskog garantnog fonda bili su vrlo jasni, kada su u pitanju isplate samih financijskih aranžmana Plana rasta Evropske unije ka zemljama Zapadnoga Balkana, kazao je Plakalo.

Važnosti implementiranja reformi

Kako navodi, ovo nije posljednja ovakva odluka, te da ukoliko do septembra BiH ne bude proslijedila usvojenu reformsku agendu, usaglašenu i odobrenu od strane Europske komisije, onda se može očekivati i dodatno smanjenje iznosa za još 10 posto.

- Prije smo govorili o milijardu i više eura, a sada govorimo o nekih 976 miliona eura. Obistinile su se riječi predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen koja je isticala važnost implementiranja reformi. Ukoliko, ne budu ispunjene reforme doći će do preusmjeravanja tih sredstava na one države Zapadnoga Balkana koje budu brže implementirale sve ono što su poslale kao svoje reformske prioritete, rekao je Plakalo.

Podsjetio je da Bosna i Hercegovina još uvijek nema usvojenu ni tu reformsku agendu, te nacrt koji je proslijeđen prije samita u Skoplju nije zadovoljio Europsku komisiju.

Gubitak sredstava

Plakalo navodi da se evropska komesarka za proširenje Marta Kos decidirano i jasno obratila institucijama Bosne i Hercegovine izrazivši žaljenje zbog gubitka sredstava.

- Zbog nedostatka dogovora i ozbiljnosti da se konačno usvoji sama reformska agenda na nivou Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, došlo se u ovakvu situaciju i sada gubimo naravno sami taj novac koji je bio planiran za Bosnu i Hercegovinu – zaključio je Plakalo.