Podravka prodala nekoliko svojih brendova u Sloveniji: Kupio ih je poznati poduzetnik iz BiH

Podravka i njena kompanija Žito Ljubljana donijele su odluku o prodaji poslovne cjeline Konditorstvo, koja uključuje brendove Šumi, Gorenjka, Herba, Mistica i Bali, s ciljem da se Žito Ljubljana fokusira na svoju osnovnu djelatnost – pekarstvo, saopćeno je iz kompanije. Navodi se da Podravka ovom prodajom nastavlja aktivno upravljati svojim portfeljem kako bi povećala fokus na ključne djelatnosti.

Ugovor o kupoprodaji

U Ljubljani je danas potpisan ugovor o kupoprodaji između Žita Ljubljana i kompanije UPI Star Sarajevo, u vlasništvu poduzetnika Rusmira Hrvića. Ova kompanija preuzet će cjelokupno konditorsko poslovanje – uposlenike, brendove i tvornice Šumi u Krškom i Gorenjka u Lescu – s ciljem daljeg razvoja i jačanja ovih brendova. Do zaključenja transakcije UPI Star Sarajevo osnovat će kompaniju UPI Star SEE Ljubljana, koja će biti krajnji vlasnik. Kupoprodajna cijena iznosi 8,6 miliona eura, uvećana za stanje zaliha i neto novca na dan zaključenja, koje se očekuje krajem godine, nakon ispunjenja svih uvjeta.

UPI Star Sarajevo je u vlasništvu porodice Rusmira Hrvića, poduzetnika iz BiH i suvlasnika te glavnog izvršnog direktora jedne od vodećih poslovnih grupacija u BiH – AS Holdinga. Hrvić ima bogato iskustvo u razvoju prehrambenih brendova, naročito u konditorskom i FMCG sektoru, što će igrati ključnu ulogu u strateškom nadzoru daljeg razvoja brendova Šumi i Gorenjka. Tim slovenskih i međunarodnih menadžera nastavit će upravljati ovim brendovima, s ciljem širenja poslovanja na regionalna i međunarodna tržišta.

Strateško usmjerenje

- Ova odluka je dio strateškog usmjerenja da se Žito d.o.o. Ljubljana fokusira na pekarstvo kao osnovnu djelatnost, ali i da se konditorski dio poslovanja sačuva i nastavi razvijati. Gorenjka i Šumi su snažni slovenski brendovi za koje su vezane generacije potrošača u Sloveniji, ali i u regiji. Zadovoljni smo što smo pronašli partnera koji će nastaviti ulagati i razvijati brendove Šumi i Gorenjka te tako sačuvati ove vrijedne robne marke - izjavila je Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke.

Realizacija kupoprodajnog ugovora uslovljena je izdvajanjem konditorskog dijela poslovanja Žita u novo društvo pod nazivom Šumi Gorenjka, nakon čega će kupac preuzeti stopostotni udio u toj firmi. Dodatno, Podravkine kompanije će i dalje ostati distributeri konditorskog portfelja na tržištima gdje su već prisutni.