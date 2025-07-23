Medžlis Islamske zajednice Janja rekorder u proizvodnji kukuruza

Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Janja već 12 godina bavi se uzgojem raznih poljoprivrednih sorti na vakufskom zemljištu. Posljednje dvije godine je rekorder po proizvodnji kukuruza u bh. entitetu RS sa 12,5 tona po dulumu. Cilj nije stati ovdje, nego, kako poručuju vrijedni Janjani, ići dalje, ka većim i boljim rezultatima.

Projekt koji je krenuo kao donacija Crvenog polumjeseca, kada je kupljen jedan mali traktor i plug, prešao je u prepoznatljivu aktivnost kojom se unapređuje vakuf.

Kako je aktivnost Medžlisa napredovala, kupljene su i dodatne mašine i priključci, čime je kvalitet obrade oko 130 duluma doveden na značajno veći nivo.

Vremenske (ne)prilike

Glavni imam Medžlisa Janja Omer ef. Camić, kazao je da se na vakufskom zemljištu uvijek vrijedno radi, a plan rada na poljima jasno je definisan - imami koji imaju obavezu u džamijama donose ručak, večeru, kafu i osvježenje onima koji rade u poljima. Kada stigne vrijeme žetve, uključuju se i druge džematlije.

– Sijemo pšenicu, kukuruz i krompir, a određena količina krompira sije se za potrebe obrazovnih institucija Islamske zajednice. Na zemlji vrijedno rade naši članovi Izvršnog odbora, imami te dio džematlija – kazao je Camić za Agenciju MINA.

Prinosima pšenice u Medžlisu Janja su zadovoljni, iako im vremenske prilike nisu išle na ruku.

– Konkretno ove godine, pšenica je stvarno dobro rodila, dobro nas je poslužilo vrijeme, osim ovih zadnjih dana kad su bile velike vrućine, pa je zrno nazor sazrelo. Ali, prinos je opet rekordan u odnosu na prethodne godine. Prosjek sa svim njivama bio 870 kilograma po dulumu. Poređenja radi, prošle godine na istoj površini imali smo za četiri tone manje. Bilo je i njiva koje su dale više od 900 kilograma pšenice – naveo je Cemić.

Popravak stanja

Kao i svi poljoprivrednici, Camić navodi kako i Medžlis Janja ima dosta problema s očekivanim prinosom kukuruza, ali, uprkos sušama, usjevi se dobro drže te se nadaju da će se, uz Božju pomoć i malo kiše, stanje popraviti.

Svih 12 godina otkako rade poljoprivredne poslove, Medžlis se suočava sa istim problemom – otkupom, a to se najbolje pokazuje u žetvi pšenice.

– Dužni smo da predamo mlinarima pšenicu, a i ne znamo koja je cijena. I nakon što se preda, oni odrede cijenu i isplate. Međutim, nekoliko godina radimo na projektu izgradnje silosa i mislimo da će do jeseni, ako Bog da, biti postavljeni. Tako da ćemo moći skladištiti pšenicu u našim silosima i onda čekati povoljan trenutak za prodaju – ističe Camić.

Projekt izgradnje silosa i sušare je u svom zamahu, navodi Camić, pojašnjavajući da su sušare kapaciteta 10 tona po satu uvezli iz Turske, dok su silosi uvezeni iz Italije.

Sušara i silosi

Čim, kako je najavio, urade temelje, firma će postaviti sušaru i silose. Tako da će svoju pšenicu i žitarice tu skladištiti, kao i pšenicu od džematlija koji izraze želju za čuvanjem ili prodajom.

Uveliko u radu im pomažu i kompanije i zadruge, s kojima se savjetuju oko usjeva i većih prinosa, javlja Preporod info.