Ministar Šibonjić posjetio zeničku firmu s 30 godina tradicije: Proizvode će predstavljati na ZEPS-u

Zenička kompanija RIMA-PAK d.o.o. ugostila je u srijedu, 6. augusta 2025. godine, ministra privrede Zeničko-dobojskog kantona Samira Šibonjića, menadžera Organizacionog tima sajma privrede ZEPS 2025 Sanela Ibrića, kao i dugogodišnjeg direktora i vlasnika firme Amira Burekovića, te Dženisu Husiku, rukovodioca službe za pravne i opće poslove.

Tokom sastanka predstavljeni su ključni podaci o kompaniji, koja već tri decenije uspješno posluje u oblasti pakovanja i proizvodnje prehrambenih proizvoda na domaćem i inostranom tržištu, nudeći asortiman od oko 150 artikala.

U okviru posjete organizovan je obilazak proizvodnih pogona, gdje su gosti imali priliku vidjeti savremenu opremu za pakovanje, ali i vlastiti pogon za preradu orašastih plodova — od krckanja i prženja do sjeckanja. Poseban naglasak stavljen je na preradu lješnjaka, koje kompanija uzgaja na vlastitim plantažama, čime zatvara puni krug – od poljoprivredne proizvodnje do gotovog proizvoda.

Predstavljena je i nova serija proizvoda iz oblasti orašastih plodova, među kojima se izdvajaju sjeckani lješnjak, sjeckana pistacija, sjeckani kikiriki te blanširani badem u listićima.

Uz to, premijerno je prikazana i linija gotovih smjesa za hljeb – od heljde, chie i kukuruza, do tradicionalnog domaćeg hljeba – kao inovacija na tržištu BiH.

Svi novi proizvodi bit će predstavljeni široj javnosti na predstojećem sajmu ZEPS 2025, gdje će posjetioci imati priliku lično se uvjeriti u kvalitet i raznovrsnost ponude kompanije RIMA-PAK.