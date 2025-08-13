DNEVNI IZVJEŠTAJ

Na Banjalučkoj berzi promet 17.010,77 KM

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,12 posto i iznosi 835,61 poen

Banjalučka berza.

FENA

13.8.2025

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 17.010,77 KM, kroz osam transakcija.

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,12 posto i iznosi 835,61 poen.

Na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka u iznosu 14.800,48 KM po prosječnoj cijeni 1,05 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 0,94 posto.

Ukupan promet obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 1.597,10 KM, a najviše je trgovano obveznicama Republika Srpska - dev. štednja 11 u vrijednosti 1.072,10 KM. Prosječna cijena tih obveznica ostvarila je rast od 0,46 posto.

Na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren akcijama Nestro Petrol a.d. Banja Luka u iznosu 553,19 KM po prosječnoj cijeni 1,07 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 2,73 posto, objavila je Banjalučka berza.

