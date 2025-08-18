BiH za pola godine uvezla sladoleda u vrijednosti od 30,7 miliona KM

U zemljama Evropske unije lani su, prema podacima Eurostata, proizvedene 3,3 milijarde litara sladoleda, što predstavlja povećanje od dva posto u odnosu na 2023. godinu.

Vodeći proizvođač sladoleda u EU je Njemačka u kojoj je zabilježena proizvodnja od 607 miliona litara u 2024. godini. Nakon Njemačke slijedi Francuska koja je proizvela 501 milion litara, a potom Italija s 492 miliona litara. Lista glavnih proizvođača uključivala je i Španiju, čija je proizvodnja 378 miliona litara te Poljsku od 298 miliona litara.

Porast proizvodnje

U poređenju s 2023. godinom, među ovih pet zemalja EU samo je Poljska zabilježila porast proizvodnje od 29 posto. U protekloj godini, zemlje EU su izvezle 265,3 miliona kilograma sladoleda u zemlje izvan EU, a uvezle 69,3 miliona kg.

Kao i prethodnih godina, Francuska je bila najveći izvoznik sladoleda u EU, sa 55,9 miliona kg sladoleda u 2024. godini u zemlje izvan EU. Nakon Francuske slijede Italija s izvezenih 42,6 miliona kg sladoleda, zatim Nizozemska koja je izvezla 31,9 miliona kg, Njemačka s 28,2 miliona te Belgija s 27 miliona kg.

Kada je riječ o našoj zemlji, prema podacima koje smo dobili iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, za prvih šest mjeseci ove godine smo uvezli sladoleda u količini od 4.661.110,29 kilograma koje smo platili 30,7 miliona KM. U poređenju s istim periodom prošle godine, uvezena su 295.799,54 kilograma sladoleda više.

Uvoz iz Poljske

Najviše sladoleda u našu zemlju je stiglo iz susjedstva. Iz Hrvatske smo uvezli 1.976.534,51 kg sladoleda u vrijednosti od 10,3 miliona KM, a iz Srbije 1.829.649,18 kg što je koštalo 11,3 miliona. Potom slijedi uvoz iz Poljske u količini od 224.365,84 kg u iznosu od 2,4 miliona, a na četvrtom mjestu je Italija iz koje je u BiH stiglo sladoleda u količini od 193.901,64, što je koštalo 1,6 miliona KM.

Izvoz iz BiH

S druge strane, iz BiH je tokom prvih pola godine izvezeno 543.266,95 kg sladoleda u vrijednosti od tri miliona KM. Najviše sladoleda, također, izvezeno je u susjedne zemlje. U Srbiju je izvezeno 306.888,27 kg u vrijednosti od 1,5 milion KM, a u Hrvatsku 145.212,72 i u iznosu od 969.732,38 KM.