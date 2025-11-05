Uviđaj u Domu penzionera počeo rano jutros: Izuzeti snimci videonadzora

Javnost će biti blagovremeno obaviještena o svim radnjama koje će se poduzimati u narednom periodu

Uviđaj u toku. A. Bešić / Avaz

A. O.

5.11.2025

Uviđaj u Domu penzionera Tuzla je počeo u ranim jutarnjim satima, uz prisustvo inspektora protivpožarne zaštite.

Dežurni tužilac, u saradnji sa istražnim timom Uprave policije MUP-a TK, uz prisustvo vještaka i stručnih lica od jutros nastavlja sa uviđajnim radnjama kako bi se utvrdile okolnosti nastanka požara, kao i sve druge okolnosti koje su dovele do ove nesreće. 

- Izuzeti su snimci videonadzora iz Doma. Danas će se poduzeti radnje u cilju identifikacije tijela preminulih, te će biti izdate naredbe za obdukciju. Javnost će biti blagovremeno obaviještena o svim radnjama koje će se poduzimati u narednom periodu - saopćeno je iz Tužilaštva TK.

Na konferenciji za medije, koja je zakazana danas u 11 sati u Tužilaštvu, o predmetu trgovine ljudima, će se govoriti i o postupanju Tužilaštva, MUP-a TK i stručnih lica u provođenju istražnih radnji i obavljanju uviđaju u Domu penzionera Tuzla.

# POŽAR
# TUŽILAŠTVO TK
# DOM PENZIONERA
# UVIĐAJ
# TUZLA
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
