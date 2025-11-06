Hapšenja zbog navodne špijunaže: Upleteni pripadnici vojske i policije

Više osoba danas su u Raški uhapsili pripadnici Bezbjednosne-informativne agencije Srbije (BIA) u saradnji sa drugim državnim organima u Srbiji.

Oni se sumnjiče za špijunažu. Prema nezvaničnim informacijama, među uhapšenima se nalaze i pripadnici državnih struktura, uključujući vojsku i policiju.

- Kako se sumnja, ova grupa je duži vremenski period prikupljala povjerljive informacije od značaja za bezbjednost Republike Srbije i proslijeđivala ih obavještajnoj službi koja djeluje na teritoriji Kosova. Istraga je, prema izvorima bliskim bezbjednosnim strukturama, trajala više mjeseci, a hapšenja su izvedena istovremeno na više lokacija kako bi se spriječilo eventualno bjekstvo osumnjičenih - kaže za RINA izvor upoznat sa slučajem.

Današnjom akcijom su rukovodili pripadnici BIA, koji su u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom prikupili dokaze i dokumentaciju koja bi mogla potvrditi sumnje o curenju poverljivih informacija.

Za sada se ne zna tačan broj uhapšenih, a zvaničnih saopćenja državnih organa još uvijek nema.