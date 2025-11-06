Vozač iz BiH teško povrijeđen u jezivom udesu

Državljanin Bosne i Hercegovine povrijeđen je u udesu do kojeg je došlo jutros na auto-putu kod austrijskog Špilfilda kada je kombijem podletio pod kamion.

Kako prenose mediji, 45-godišnji državljanin BiH je jutros oko 10:15 kombijem vozio ka jugu kada se iznenada sudario sa kamionom sa poluprikolicom.

Kombi je bio oštećen do neprepoznatljivosti i odmah su pozvani vatrogasci jer se vjerovalo da je vozač zarobljen u vozilu. Međutim, vozač se uspio sam osloboditi, ali je u udesu zadobio teže povrede.

Njegov kombi je skoro potpuno uništen.

Prema izvještaju iz Hitne pomoći, on je u sudaru zadobio višestruke povreda glave. Nakon početne pomoći vatrogasaca, muškarac je zbrinut na licu mjesta, ali s obzirom na stepen povreda, transpotrovan je u bolnicu LKH Südweststeiermark u Vagni.

Vozač kamiona je nepovrijeđen u ovoj saobraćajnoj nezgodi. Vatrogasne službe Špilfelda i Gersdorfa su na lice mjesta izašle sa ukupno 15 pripadnika, gdje su lokalizovale prosutu tečnost i očistile put od krhotina. Nakon dva sata zastoja, saobraćaj je normalizovan. Tokom operacije, spašavanja, saobraćaj je bio preusmjeren preko autoputa B 76.