Ko je Darko Dulović: Uhapšen u Zvorniku zbog slučaja "snajperisti u Srbiji"

Policija u Republici Srpskoj uhapsila je Darka Dulovića zbog sumnje da je povezan sa slučajem "snajperisti u Srbiji", saznaje ATV.

Dulović je priveden u okviru koordinirane akcije u Zvorniku.

- Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet su u proteklom periodu došli do saznanja da navedeno lice ilegalno boravi na području BiH i da koristi lažni identitet i falsifikovane dokumente Republike Češke. Navedeno lice od ranije se dovodi u vezu sa pripadnošću jednoj od organizovanih kriminalnih grupa iz regiona. U okviru operativne saradnje sa policijskim i bezbjednosnim agencijama iz BiH i okruženja, došlo se do saznanja da navedeni može biti uključen u planiranje i izvršenje krivičnih djela protiv bezbjednosti ljudi i imovine - saopćeno je iz MUP-a.

Ko je Darko Dulović?

Darko Dulović je više puta hapšen, a kako se sumnja povezan je sa Kavačkim klanom. Sudilo mu se i za pomaganje u ubistvu Siniše Milića, koji je 2018. godine raznesen bombom na Autokomandi.

Posljednji put u javnosti je pominjan 2022. godine kada je uhapšen zajedno sa Dušanom Jovanovićem Gibom, koji je izručen Srbiji i kojem se sudi kao jednom od direktnih izvršilaca ubistva Alana Kožara i Damira Hadžića.

Dušan Jovanović Giba, uhapšen u Srbiji u akciji "Vertikala", kojom su rasvijetljena mafijaška ubistva četiri člana škaljarskog klana na Krfu i u Atini, prošle godine je protjeran iz BiH i predat srbijanskoj policiji, potvrđeno je ATV-u.

Protjerivanje je uslijedilo nakon što ga je Opštinski sud u Sarajevu, po sporazumu o priznanju krivice, osudio na osam mjeseci zatvora zbog krivotvorenja isprave, odnosno pasoša BiH. Zajedno s njim na istu kaznu je osuđen i Darko Dulović.

Od septembra pretprošle godine Dulović i Jovanović nalazili su se u pritvoru, a ostatak kazne su zamijenili novčanom isplatom.

Hapšenja u Sarajevu

Obojica su uhapšeni u septembru 2023. godine u elitnoj zgradi "Sarajevo Tower" u naselju Pofalići.

Sumnjalo se da su u Sarajevo došli sa namjerom da počine krivično djelo, a kod obojice su pronađeni falsifikovani dokumenti BiH sa ukradenim identitetima. Jovanović je imao pasoš na ime Goran Stojanović, dok je Dulović koristio identitet Đorđe Kuga. Na osnovu toga su pritvoreni i zadržani do izricanja presude.