Općinski sud Goražde izrekao 53 zaštitne mjere po osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

Općinski sud u Goraždu od početka ove godine zaprimio je ukupno 37 zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera po osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH, koji su se odnosili na 34 muškarca i 5 žena, protiv kojih su predložene zaštitne mjere.

- Sud je izrekao ukupno 53 zaštitne mjere, i to 11 mjera udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora i zabrana vraćanja u stan, kuću ili neki drugi stambeni prostor, 17 mjera zabrane približavanja žrtvi nasilja, 18 mjera zabrane uznemiravanja i uhođenja osobe izložene nasilju, 4 mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana, 3 mjere liječenja od ovisnosti - precizirali su iz ove pravosudne institucije.

Dodali su da je opredjeljenje Suda dosljedna primjena zakona, efikasno postupanje i dalje jačanje institucionalnih kapaciteta s ciljem zaštite žrtava i prevencije svih oblika nasilja u porodici te da je Sud osigurao finansijska sredstva za provođenje zaštitnih mjera.

Podsjetili su da je u skladu sa važećim zakonskim propisima, troškove zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u porodici i zaštitne mjere obaveznog liječenja od ovisnosti počinitelja nasilja u porodici, dužan da snosi sud koji je izrekao mjeru.

- Svi postupci u ovim predmetima okončani su u zakonski propisanim rokovima, s ciljem pružanja adekvatne i blagovremene zaštite i sigurnosti žrtava nasilja. Važno je istaći da su sudije koje postupaju u ovim predmetima prošle specijalističke obuke iz oblasti postupanja u predmetima nasilja u porodici, u skladu sa programom obuke Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine - naglasili su iz Općinskog suda Goražde.