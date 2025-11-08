Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DROGU OTKRIO PAS

Akcija na bh. granici: Zaplijenjeno tri kilograma kokaina koja su iz Slovenije trebala biti prebačena u BiH, poznati identiteti

Droga koja je nabavljena u Sloveniji s namjerom da se prebaci u BiH, pronađena je u jednom od dva automobila

Zaplijenjena droga. Istraga.ba

A. O.

8.11.2025

Granična policija Bosne i Hercegovine na granici sa Hrvatskom zaplijenila je tri kilograma kokaina. Policija je privela Sanela Begić, Denija Alibabića i Adija Abdihodžića, piše Istraga.ba.

Droga koja je nabavljena u Sloveniji s namjerom da se prebaci u BiH, pronađena je u jednom od dva automobila marke Škoda i Cupra u kojima su se nalazila tri pripadnika međunarodne kriminalne grupe za koju se sumnja da je povezana sa Dinom Muzaferovićem Cezarom.

Drogu je otkrio policijski pas. Kokain je bio skriven ispod plastike od mjenjača u automobilu marke Škoda, kojim je upravljao Begić.

Kokain je bio skriven ispod plastike od mjenjača u automobilu marke Škoda. Istraga.ba

Osumnjičeni su unutar vozila napravili posebnu prostoriju. Policija sama nije mogla pristupiti prostoru gdje je bila skrivena te zatražili pomoć automehaničara iz Škodinog servisa.

# DROGA
# GP BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.