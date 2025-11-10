Upozorenje Crvenog križa na prevaru: Lažno prikupljanje novca u KS

Organizacija Crvenog križa obavijestila je javnost da se nepoznata osoba služi njihovom akreditacijom kako bi prikupili novac te da građani budu oprezni.

- Obavještavamo javnost da smo dobili informaciiju od građana iz općine Novi Grad Sarajevo da muškarac, sa akreditacijom Crvenog križa, obilazi stanove i kako nam je rečeno, prikuplja novac za oboljele od karcinoma dojke.

Organizacije Crvenog križa u Kantonu Sarajevo na ovaj način ne vrše prikupljanje novca, te molim građane da ne nasjedaju na prevare i ne daju novac osobama koje dolaze na kućna vrata i predstavljaju se kao volonteri Crvenog križa.

Sve naše akcije i aktivnosti su transparentne i budu prethodno javno najavljene putem medija i društvenih mreža - obavijestili su iz Crvenog križa.