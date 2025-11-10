Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OBAVIJEST GRAĐANIMA

Upozorenje Crvenog križa na prevaru: Lažno prikupljanje novca u KS

Sve naše akcije i aktivnosti su transparentne i budu prethodno javno najavljene putem medija i društvenih mreža, navode

Crveni križ. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Dž. R.

10.11.2025

Organizacija Crvenog križa obavijestila je javnost da se nepoznata osoba služi njihovom akreditacijom kako bi prikupili novac te da građani budu oprezni.

- Obavještavamo javnost da smo dobili informaciiju od građana iz općine Novi Grad Sarajevo da muškarac, sa akreditacijom Crvenog križa, obilazi stanove i kako nam je rečeno, prikuplja novac za oboljele od karcinoma dojke.

Organizacije Crvenog križa u Kantonu Sarajevo na ovaj način ne vrše prikupljanje novca, te molim građane da ne nasjedaju na prevare i ne daju novac osobama koje dolaze na kućna vrata i predstavljaju se kao volonteri Crvenog križa.

Sve naše akcije i aktivnosti su transparentne i budu prethodno javno najavljene putem medija i društvenih mreža - obavijestili su iz Crvenog križa.

# CRVENI KRIŽ
# PREVARA
# NOVAC
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.