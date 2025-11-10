MATERIJALNA ŠTETA

U Vogošći gorio automobil, izvršen uviđaj

Sumnja se da su počinjena krivična djela izazivanje opće opasnosti i oštećenje tuđe stvari

Automobil gorio. Crna Hronika

Dž. R.

10.11.2025

U sarajevskoj općini Vogošća, ulica Jošanička, sinoć je oko 22 sata došlo do požara na vozilu Opel Insignia, a gašenju su pristupili pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo (PVB KS).

Tom prilikom nije bilo povrijeđenih osoba, dok je na vozilu nastupila materijalna šteta.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je naložio da se izvrše uviđajne radnje, zbog sumnje da su počinjena krivična djela izazivanje opće opasnosti i oštećenje tuđe stvari.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo izvršili su uviđaj, uz prisustvu ovlaštenog sudskog vještaka protivpožarne zaštite.

# POŽAR
# VOGOŠĆA
# AUTOMOBIL
