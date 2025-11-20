Akcija SIPA-e na više lokacija: Uhapšeno deset osoba

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) su juče, 19. novembra, zbog prodaje droge, na području Brčko distrikta, Donjeg Žabara, Pelagićeva i Orašja pretresli stanove, pomoćne objekte i pokretne stvari na deset lokacija, te uhapsili deset osoba.

Pretresli su, kako je saopćeno, i jedno odjeljenje Kazneno - popravnog zavoda Orašje u Orašju.

- Uhapšeno je deset lica, među kojima je i jedno lice koje je na izdržavanju kazne zatvora u Kazneno - popravnom zavodu Orašje - naveli su iz SIPA.

Uhapšene sumnjiče za organizovani kriminal i prodaju droge.

- Nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, šest lica će po nalogu postupajućeg tužioca biti predato u dalju nadležnost Tužilaštva BiH - rekli su iz SIPA-e.

Tokom pretresa je otkriveno i privremeno oduzeto oko pet kilograma materije koja asocira na marihuanu, tri vozila, 8.000 eura, 6.730 KM, smjesa za miješanje droge, vage za mjerenje, grijalice, lampe i drugi predmeti koji se koriste prilikom izrade smjese za miješanje droge.

Zaplijenjeni su i mobilni telefoni, rokovnici, evidencije i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena krivična djela.

- Navedene aktivnosti realizovane su po u nalogu Suda Bosne i Hercegovine pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine a u saradnji sa policijskim službenicima Granične policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijom Brčko distrikta - rekli su iz SIPA-e.