Nestala Almedina Gulić iz Kaknja, porodica moli za pomoć





U Kaknju se već drugi dan traga za Almedinom Gulić, koja je nestala 18. novembra 2025. godine.

Njen brat Muhamed Kovačević rekao je za "Avaz" da je posljednji put viđena prekjučer oko 11:00 sati, nakon čega se više nije javila.

- Slučaj je prijavljen policiji - kratko je potvrdio.

Prema informacijama porodice, Almedina je izašla u trenutku kada njen muž i sin nisu bili kod kuće, a odlazak nije najavila niti ostavila bilo kakvu poruku. Zbog toga je porodica izrazito zabrinuta i strahuje za njenu sigurnost.

Svi koji imaju bilo kakvu informaciju o tome gdje bi se Almedina mogla nalaziti, pozivaju se da se jave najbližoj policijskoj stanici ili kontaktiraju broj 122.