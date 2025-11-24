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TUGA

Zenica u žalosti: Preminula jednogodišnja djevojčica Asala

U ovim teškim trenucima porodica i prijatelji okupljaju se u zajedništvu da pruže podršku jedni drugima

Preminula jednogodišnja djevojčica Asala. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

24.11.2025

Zenicu je pogodila tragična vijest o smrti jednogodišnje djevojčice Asale. Vijest o njenoj preranoj smrti potreslo je stanovnitštvo, a grad je u šoku zbog ovog bolnog gubitka. 

Zvono nesreće odjeknulo je kroz lokalne zajednice — Asala je bila simbol radosti i nade za njenu porodicu i komšije. 

Njen kratak život podsjetnik je koliko je krhko ljudsko iskustvo i koliko velika praznina ostaje za onima koji ostanu.

U ovim teškim trenucima porodica i prijatelji okupljaju se u zajedništvu da pruže podršku jedni drugima.

# BEBA
# SMRT
# TUGA
# ZENICA
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