Zenica u žalosti: Preminula jednogodišnja djevojčica Asala

Zenicu je pogodila tragična vijest o smrti jednogodišnje djevojčice Asale. Vijest o njenoj preranoj smrti potreslo je stanovnitštvo, a grad je u šoku zbog ovog bolnog gubitka.

Zvono nesreće odjeknulo je kroz lokalne zajednice — Asala je bila simbol radosti i nade za njenu porodicu i komšije.

Njen kratak život podsjetnik je koliko je krhko ljudsko iskustvo i koliko velika praznina ostaje za onima koji ostanu.

U ovim teškim trenucima porodica i prijatelji okupljaju se u zajedništvu da pruže podršku jedni drugima.