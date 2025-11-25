Požar izbio u kafiću na Šipu: Muškarac polio benzinom objekat?

Prema nezvaničnim informacijama „Avaza“, navodno je za sada nepoznato lice u crnoj dukserici polio benzinom dio restorana. Ipak, ove informacije nismo mogli utvrditi.

Iako smo kontaktirali Operativni centar MUP-a KS, nisu imali detaljne informacije.

Požar je noćas iza ponoći izbio u jednom ugostiteljskom objektu na Šipu, saznaje portal „Avaza“.

Nezvanično saznajemo da je jedan muškarac dok se šetao sa psom navečer primjetio da je izbio požar, te ga je nekako pokušao ugasiti.

Također, iako smo kontaktirali Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Kantona Sarajevo, nisu imali zaprimljenu informaciju.

Policijski službenici su na terenu i obavljaju uviđaj.

Ipak, više informacija će biti poznato, kao i okolnosti koje su dovele do požara nakon što policijski službenici provedu radnje i mjere iz svoje nadležnosti, te ćemo objaviti zvanično saopćenje.