U Vukovaru se sukobilo više osoba

U toku je kriminalističko istraživanje o navodnom sukobu više osoba u petak navečer u vukovarskoj gradskoj četvrti Borovo naselje, izvijestili su iz policije ne želeći precizirati o kakvom se sukobu radilo i tko su bili sudionici.

- Policijski službenici Policijske postaje Vukovar upoznati su s događajem. Sve oštećene osobe poznate su policiji i s njima je obavljen razgovor o okolnostima događaja - kazao je glasnogovornik Policijske uprave vukovarsko - srijemske Dragoslav Živković, javlja Hina.

Društvenim mrežama širi se informacija da je navodno riječ o sukobu navijačkih skupina, pripadnika BBB-a i Delija, ali ima i tvrdnji da su se sukobili maloljetnici.

Na video-zapisu objavljenom na Facebook stranici Hrvatske navijačke skupine, moglo se vidjeti da je sukoba bilo, vide se zapaljene baklje i da manja skupina osoba trči za drugom grupom niz ulicu.