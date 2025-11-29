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ČETVRT BOROVO

U Vukovaru se sukobilo više osoba

Društvenim mrežama širi se informacija da je navodno riječ o sukobu navijačkih skupina

U toku je kriminalističko istraživanje. Emica Elvedji/PIXSELL

FENA

29.11.2025

U toku je kriminalističko istraživanje o navodnom sukobu više osoba u petak navečer u vukovarskoj gradskoj četvrti Borovo naselje, izvijestili su iz policije ne želeći precizirati o kakvom se sukobu radilo i tko su bili sudionici.

- Policijski službenici Policijske postaje Vukovar upoznati su s događajem. Sve oštećene osobe poznate su policiji i s njima je obavljen razgovor o okolnostima događaja - kazao je glasnogovornik Policijske uprave vukovarsko - srijemske Dragoslav Živković, javlja Hina.

Društvenim mrežama širi se informacija da je navodno riječ o sukobu navijačkih skupina, pripadnika BBB-a i Delija, ali ima i tvrdnji da su se sukobili maloljetnici.

Na video-zapisu objavljenom na Facebook stranici Hrvatske navijačke skupine, moglo se vidjeti da je sukoba bilo, vide se zapaljene baklje i da manja skupina osoba trči za drugom grupom niz ulicu.

# VUKOVAR
# SUKOB
# HRVATSKA
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