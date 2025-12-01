Tragedija: Poginuo 27-godišnjak iz Čapljine

Jedna osoba je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se noćas u 1:15 sati dogodila na području Čapljine, potvrđeno je za "Avaz" iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Kako nam je kazala Ilijana Miloš, glasnogovornica Uprave policije MUP-a HNK, u nesreći, koja se dogodila u mjestu Modrič smrtno je stradao M. Š. (27) iz Čapljine koji je upravljao automobilom Renault Kangoo.

Radilo se o samoslijetanju, a uviđaj su pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca obavili pripadnici Policijske uprave Čapljina te će o svemu naknadno biti poznato više informacija.

Na licu mjesta su intervenisale ekipe Hitne pomoći Doma zdravlja Čapljina i Profesionalne vatrogasne jedinice Čapljina.