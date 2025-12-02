Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HRVATSKA

Pet maloljetnika iz Metkovića završilo u pritvoru zbog premlaćivanja mladića iz BiH

U napadu je 16-godišnji državljanin BiH zadobio teške tjelesne povrede, dok je 17-godišnjak lakše povrijeđen

Hrvatska policija. Emica Elvedji/PIXSELL

M. Až.

2.12.2025

Pet maloljetnika iz Hrvatske smješteno je u istražni zatvor zbog sumnje da su u Metkoviću brutalno napali trojicu mladića iz Bosne i Hercegovine, a kao motiv navodi se netrpeljivost vezana za nacionalnu i navijačku pripadnost.

Sudija za mladež Opštinskog suda u Dubrovniku prihvatio je prijedlog tužilaštva nakon što su ispitani osumnjičeni hrvatski državljani, saopćeno je iz DORH-a.

Tužilaštvo navodi da su maloljetnici, četvorica rođenih 2009. i jedan 2010. godine, 7. novembra oko 21 sat u Metkoviću, navodno maskirani i prethodno dogovoreni, prišli trojici državljana BiH rođenih 2008. i 2009. godine te ih napali teleskopskim palicama, rukama i nogama, udarajući ih po tijelu s jasnom namjerom da ih teško povrijede.

U napadu je 16-godišnji državljanin BiH zadobio teške tjelesne povrede, dok je 17-godišnjak lakše povrijeđen.

Nakon ispitivanja koje je obavljeno 28. novembra, Opštinsko državno tužilaštvo u Dubrovniku zatražilo je određivanje istražnog zatvora za svih pet maloljetnika. Sudija je zahtjev prihvatio zbog opasnosti utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja krivičnog djela.

# NAPAD
# METKOVIĆ
# HRVATSKA
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.