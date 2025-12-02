Pet maloljetnika iz Metkovića završilo u pritvoru zbog premlaćivanja mladića iz BiH

Pet maloljetnika iz Hrvatske smješteno je u istražni zatvor zbog sumnje da su u Metkoviću brutalno napali trojicu mladića iz Bosne i Hercegovine, a kao motiv navodi se netrpeljivost vezana za nacionalnu i navijačku pripadnost.

Sudija za mladež Opštinskog suda u Dubrovniku prihvatio je prijedlog tužilaštva nakon što su ispitani osumnjičeni hrvatski državljani, saopćeno je iz DORH-a.

Tužilaštvo navodi da su maloljetnici, četvorica rođenih 2009. i jedan 2010. godine, 7. novembra oko 21 sat u Metkoviću, navodno maskirani i prethodno dogovoreni, prišli trojici državljana BiH rođenih 2008. i 2009. godine te ih napali teleskopskim palicama, rukama i nogama, udarajući ih po tijelu s jasnom namjerom da ih teško povrijede.

U napadu je 16-godišnji državljanin BiH zadobio teške tjelesne povrede, dok je 17-godišnjak lakše povrijeđen.

Nakon ispitivanja koje je obavljeno 28. novembra, Opštinsko državno tužilaštvo u Dubrovniku zatražilo je određivanje istražnog zatvora za svih pet maloljetnika. Sudija je zahtjev prihvatio zbog opasnosti utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja krivičnog djela.