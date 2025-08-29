Bh. državljanka će biti protjerana iz Hrvatske nakon haosa u Zagrebu: Vozilom blokirala tramvaj, pa nasrnula na vozača

Snimci objavljeni na internetu prikazuju vozača tramvaja kako leži na tlu, dok ga Radošljević napada i zamahuje rukama. Prema izjavama svjedoka, najprije ga je odgurnula, a potom udarila.

Na zagrebačkom Kvaternikovom trgu proteklog vikenda odigrao se incident koji je izazvao veliku pažnju javnosti i društvenih mreža. Dajana Radošljević (30), državljanka BiH i vlasnica salona ljepote, svojim Range Roverom parkirala je preblizu tramvajskim šinama, zbog čega se tramvaj linije 11 zaustavio. Sukob s vozačem vrlo brzo je prerastao u fizički obračun, što su zabilježili prolaznici.

Policija je reagovala i 27. avgusta uhapsila Radošljević, nakon čega je privedena na Općinski prekršajni sud. Tamo je proglašena krivom za niz prekršaja, od nepropisnog parkiranja i prelaska pune linije do fizičkog napada. Sud joj je izrekao novčanu kaznu od 790 eura, a presuda je odmah postala pravosnažna.

Kako je potvrdila zagrebačka policija, donesena je i odluka o prestanku njenog zakonitog boravka u Hrvatskoj. Radošljević je zabranjen ulazak i boravak na teritoriji Evropskog ekonomskog prostora u naredne tri godine, a policija će je prisilno udaljiti iz zemlje.

U kratkoj objavi na Instagramu, Radošljević je poručila:

- Sve uredno nastavlja s radom. Više info sutra - bez dodatnih komentara.

Ovo nije prvi put da se njeno ime spominje u medijima. Ranije je dovođena u vezu s policijskom akcijom “Roma”, kada je razbijena grupa osumnjičena za proizvodnju i preprodaju narkotika. Tada je otkriven laboratorij za marihuanu, kilogram kokaina i veće količine drugih droga, a neslužbeno se pominjalo da je Radošljević imala značajnu ulogu u toj mreži.

Nakon izlaska iz pritvora otvorila je salon u Zagrebu, gdje je nastavila poslovati i često na društvenim mrežama dijelila sadržaje iz salona i druženja s javnim ličnostima.