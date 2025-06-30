Migrant iz Maroka napao policajku u Zagrebu

Zagrebačka policija potvrdila je da je u ponedjeljak navečer na Autobuskoj stanici u Zagrebu došlo do fizičkog napada na policijsku službenicu. Incident se dogodio oko 18.15 sati, a napadač je, kako je kasnije utvrđeno, državljanin Maroka.

Policajka je zadobila lakše tjelesne povrede i pružena joj je ljekarska pomoć u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.

Zahvaljujući opisu i dostupnim informacijama, policijski službenici su u noćnim satima na području Trnja uhapsili 32-godišnjeg Marokanca, koji u Hrvatskoj ima odobren status međunarodne zaštite. Prilikom hapšenja korištena su sredstva prisile zbog pokušaja bijega i pružanja otpora.

Trenutno se protiv njega vodi kriminalistička istraga zbog sumnje u izvršenje krivičnog djela prisile prema službenoj osobi.

Na napad je reagovao i Sindikat policije Hrvatske, poručivši da ovaj slučaj "nije izolovan" i da ukazuje na zabrinjavajući trend porasta nasilja nad policijskim službenicima.

- Napad na našu kolegicu nije samo još jedan izdvojeni slučaj. Ovo je simptom ozbiljnog problema - navodi se u saopćenju.

Iz Sindikata su naglasili da je napadač strani državljanin, a napadnuta osoba pripadnica hrvatske policije, te su pozvali na odgovornost onih koji provode i nadziru integraciju stranaca.

- Zakon ne diskriminiše – vrijedi za sve. I svi se moraju pridržavati važećih zakona Republike Hrvatske - zaključuju iz Sindikata.