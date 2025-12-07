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ISTRAGA U TOKU

Stravičan slučaj u Mostaru: Dječaka silovali stariji maloljetnici?

O navodnom događaju, koji je prijavljen 30. novembra 2025. godine, trenutno nema zvaničnih detalja zbog zakonske zaštite maloljetnih osoba

MUP HNK. Avaz (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

7.12.2025

Kantonalno tužilaštvo u Mostaru preuzelo je istragu o prijavljenom slučaju nasilja nad maloljetnim dječakom, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

O navodnom događaju, koji je prijavljen 30. novembra 2025. godine, trenutno nema zvaničnih detalja zbog zakonske zaštite maloljetnih osoba.

Prema nezvaničnim informacijama kojima raspolaže portal Mostarski.ba, radi se o učeniku osnovne škole, koji je navodno seksualno zlostavljan, a nadležni organi provjeravaju navode da su u incident bili uključeni stariji maloljetnici. Više izvora potvrdilo je da je postupanje u toku i da se utvrđuju sve okolnosti slučaja.

Portparolka MUP, Ilijana Miloš, potvrdila je da je prijava primljena, te naglasila da zvanične informacije u ovom trenutku ne mogu biti objavljene.

– Uprava policije MUP primila je prijavu 30. novembra vezanu za nasilje nad maloljetnicima. U skladu sa Zakonom o postupanju s djecom i maloljetnicima, te radi zaštite interesa oštećenih, nismo u mogućnosti da iznesemo više detalja. Kantonalnom tužilaštvu podnesen je izvještaj, a dalji koraci preduzimaju se pod njihovim nadzorom – izjavila je Miloš.

Očekuje se da će Tužilaštvo, u saradnji sa policijskim službenicima i stručnim timovima, sprovesti sve neophodne radnje kako bi slučaj bio u potpunosti rasvijetljen. Zbog osjetljivosti predmeta i uključenosti maloljetnika, institucije apeluju na medije i javnost da poštuju principe zaštite privatnosti, te da izbjegavaju spekulacije dok traje istraga, prenosi Sandžak danas.

# SILOVANJE
# DJEČAK
# MOSTAR
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