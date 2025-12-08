Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NASILNIČKO PONAŠANJE

Incident u Hitnoj pomoći u Zenici: Uhašena žena (40) zbog fizičkog napada na uposlenika

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo "Nasilničko ponašanje" B.B. je lišena slobode

JU Dom zdravlja Zenica, Hitna služba. JU Dom zdravlja Zenica

A. O.

8.12.2025

U prostorijama Službe hitne medicinske pomoći u Zenici sinoć je došlo do fizičkog napada na uposlenika ove zdravstvene ustanove.

Kako je potvrđeno iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, incident se desio u 22:20 sati u prostorijama Službe hitne medicinske pomoći, od strane lica B.B., rođena 1985. godine, iz Zenice, izvršen je fizički napad na lice K.N., rođeno 1994. godine, uposlenika navedene ustanove, koje je tom prilikom zadobilo lakše tjelesne povrede kostantovane u Službi hitne medicinske pomoći Zenica.

- Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo "Nasilničko ponašanje" B.B. je lišena slobode i zadržana u prostorijama za zadržavanje, te je nad istom zavedena kriminalistička obrada, navode iz MUP-a ZDK. 

# ZENICA
# MUP ZDK
# HITNA POMOĆ
# HITNA POMOĆ ZENICA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.