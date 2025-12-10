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MUP ZDK POTVRDIO

U sudaru kod Zenice povrede zadobila 28-godišnja E. Lj. iz Tešnja

U nesreći su sudjelovala tri putnička motorna vozila

Policija na licu mjesta. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

FENA

10.12.2025

Zbog saobraćajne nesreće koja se jutros oko 6.50 sati dogodila na magistralnom putu M-17, u mjestu Lašva nadomak Zenice, saobraćaj se na toj dionici puta odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom - potvrdila je portparol Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović.

- U nesreći su sudjelovala tri putnička motorna vozila 'pežo', kojim je upravljao vozač inicijala B. A. (rođen 1999. godine) iz Busovače, zatim 'mercedes', kojim je upravljao M.Š. (1984.) iz Visokog te 'opel', kojim je upravljala E. LJ. (1997.) iz Tešnja.

Usljed zadobijenih povreda, E. Lj. je prevezena u Kantonalnu bolnicu Zenica radi ukazivanja ljekarske pomoći te utvrđivanja stepena povreda.

Uviđaj na mjestu nesreće još traje.

# ZENICA
# MUP ZDK
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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