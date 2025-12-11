Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NELEGALNE USLUGE

Uhapšene četiri osobe iz kompanije Holand taxi: Nelegalno pružali usluge prijevoza

Sumnja se na organizovani kriminal

Izvršen pretres. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Dž. R.

11.12.2025

Po naredbi Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda FBIH, a uz nadzor postupajuće federalne tužiteljice Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBIH, pripadnici Federalne uprave policije sinoć su izvršili preterese nekoliko objekata u Kantonu Sarajevo koje koristi taxi služba Holand taxi.

- Tom prilikom u prostorije Federalne uprave policije na saslušanje su privedene četiri osobe radi sumnje u počinjenje krivičnog djela organizirani kriminal u vezi sa nedozvoljenom trgovinom i pranjem novca, te je privremeno oduzeta određena dokumentacija relevantna za istragu - kazali su iz Federalnog Tužilaštva.

Sumnja se da je ova firma duži vremenski period nelegalno pružala taxi usluge.

Osim Federalne uprave policije, asistenciju u predmetu pruža i Porezna uprava FBIH.  

# FUP
# PRETRES
# POSKOK
# HOLLAND TAXI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.