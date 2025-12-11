Uhapšene četiri osobe iz kompanije Holand taxi: Nelegalno pružali usluge prijevoza

Po naredbi Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda FBIH, a uz nadzor postupajuće federalne tužiteljice Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBIH, pripadnici Federalne uprave policije sinoć su izvršili preterese nekoliko objekata u Kantonu Sarajevo koje koristi taxi služba Holand taxi.

- Tom prilikom u prostorije Federalne uprave policije na saslušanje su privedene četiri osobe radi sumnje u počinjenje krivičnog djela organizirani kriminal u vezi sa nedozvoljenom trgovinom i pranjem novca, te je privremeno oduzeta određena dokumentacija relevantna za istragu - kazali su iz Federalnog Tužilaštva.

Sumnja se da je ova firma duži vremenski period nelegalno pružala taxi usluge.

Osim Federalne uprave policije, asistenciju u predmetu pruža i Porezna uprava FBIH.