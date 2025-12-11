Rakovica: Djevojčica (16) preživjela pad sa 3. sprata zgrade, ljekari ostali u čudu

Djevojčica (16) danas popodne povrijeđena je u Rakovici nakon što je, prema nezvaničnim informacijama, pala sa trećeg sprata stambene zgrade.

Komšije iz Rakovice navode da je djevojka zadobila otvoreni prelom desne ruke, a u toku su detaljne provjere kako bi se utvrdilo da li je povrijeđena i kičma.

Iako pad sa te visine nosi rizik od najtežih posljedica, djevojka je ostala svjesna do dolaska Hitne pomoći i u tom stanju prevezena je u Urgentni centar, što ljekari i očevici opisuju kao pravo čudo.

Dok policija utvrđuje zvanične okolnosti događaja, komšije navode da je pad možda povezan sa strahom od školskih sankcija. Pojavila se informacija da je djevojka možda pokušala da izbjegne posljedice nakon bježanja sa časa, te da je to bio neposredan razlog zbog kojeg je bila u stanju uznemirenosti.

Komšije povrijeđene djevojke opisuju je kao “divno dijete”, a njenu majku kao “divnu osobu”.

Očevici su potvrdili da su građani odmah pozvali Hitnu pomoć čim su primijetili incident.

Djevojka je trenutno na zbrinjavanju u Urgentnom centru, a policija je na terenu kako bi rasvijetlila sve detalje i motive ove nesreće.