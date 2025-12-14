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ŽOVNICA

Jeziva nesreća kod Mostara: Jedna osoba povrijeđena, automobilom uništio saobraćajne znakove i reklamni pano

Vozač je prevezen u mostarsku bolnicu na ukazivanje ljekarske pomoći, a na vozilu je nastala velika materijalna šteta

Saobraćajna nesreća. Hercegovina.info

S. S.

14.12.2025

Na magistralnom putu Mostar-Široki Brijeg kod mjesta Žovnica desila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđena jedna osoba.

Vozač automobila Peugeot je iz, za sada, nepoznatih razloga izgubio nadzor nad upravljačem automobila, te je izletio s ceste, pri tome oštetivši saobraćajne znakove, te jedan veći reklamni pano, piše Hercegovina.info.

Vozač je prevezen u mostarsku bolnicu na ukazivanje ljekarske pomoći, a na vozilu je nastala velika materijalna šteta.

Saobraćaj se na navedenom dijelu magistralne ceste odvijao usporeno, ali bez zastoja. Na mjestu događaja uviđaj su uradili službenici Policijske uprave Mostar, a također intervenciju su imali i uposlenici poduzeća za održavanje ceste.

# MUP HNK
# ŽOVNICA
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