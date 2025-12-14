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OGLASIO SE GSS

Teška akcija spašavanja na Visočici: U toku je evakuacija unesrećenog

Nadamo se da će helikopter moći pristupiti terenu, u suprotnom slijedi evakuacija koja će trajati cijelu noć, poručili su

Akcija spašavanja. GSS (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

14.12.2025

Na planini Visočici, na području grada Konjica, smrtno je stradala jedna osoba, potvrđeno je iz službi na terenu.

U akciji učestvuju pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj i Gorske službe spašavanja Kantona Sarajevo, kao i službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Spasioci GSS-a Prenj ranije su stupili u kontakt s drugim planinarom, koji je naveo da je njegov prijatelj pao i poginuo. Nakon toga, iz GSS-a Prenj objavljene su nove informacije, koje prenosimo u cijelosti:

- Mješoviti spasilački timovi GSS Prenj, GSS Jablanica i GSS Kantona Sarajevo, ukupno 20 spasilaca, stigli su do stradale osobe. U toku je evakuacija unesrećenog do pozicije pogodne za transport helikopterom EUFOR-a, ukoliko to bude moguće, s obzirom na to da je već pao mrak. Nadamo se da će helikopter moći pristupiti terenu, u suprotnom slijedi evakuacija koja će trajati cijelu noć. Teren je izuzetno težak.

# GSS SARAJEVO
# VISOČICA
# GSS PRENJ
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