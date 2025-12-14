Teška akcija spašavanja na Visočici: U toku je evakuacija unesrećenog

Na planini Visočici, na području grada Konjica, smrtno je stradala jedna osoba, potvrđeno je iz službi na terenu.

U akciji učestvuju pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj i Gorske službe spašavanja Kantona Sarajevo, kao i službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Spasioci GSS-a Prenj ranije su stupili u kontakt s drugim planinarom, koji je naveo da je njegov prijatelj pao i poginuo. Nakon toga, iz GSS-a Prenj objavljene su nove informacije, koje prenosimo u cijelosti:

- Mješoviti spasilački timovi GSS Prenj, GSS Jablanica i GSS Kantona Sarajevo, ukupno 20 spasilaca, stigli su do stradale osobe. U toku je evakuacija unesrećenog do pozicije pogodne za transport helikopterom EUFOR-a, ukoliko to bude moguće, s obzirom na to da je već pao mrak. Nadamo se da će helikopter moći pristupiti terenu, u suprotnom slijedi evakuacija koja će trajati cijelu noć. Teren je izuzetno težak.