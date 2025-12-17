Avdičević i ostali: Vidio naredbu za strijeljanje s potpisima optuženih

Na suđenju za zločine na području Sapne, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavio je da je vidio naredbu za strijeljanje dvojice zarobljenika na kojoj su bili potpisani Dževad Avdičević i Ahmed Hadžajlić.

Bakir Mešić na početku svjedočenja je kazao da mu je Avdičević ranije dolazio i raspitivao se šta je izjavio, te šta bi se moglo izmijeniti u izjavi.

- Ja sam rekao da je najbolje priznati šta se uradilo, da Tužilaštvo ima sve informacije - rekao je svjedok.

Odbrane su prigovorile da ih Tužilaštvo nije obavijestilo o ovim tvrdnjama svjedoka, koji je kazao da se sastao sa tužiteljicom prije dva dana.

Svjedočeći o događajima iz 1993. godine, Mešić je rekao da je bio pomoćnik komandanta Teočanske brigade, na čijem je čelu od oktobra bio Avdičević, koji je zamijenio njegovog brata Hajrudina.

Svjedok je kazao da je bio informisan da je iz 206. brigade doveden zarobljenik Budimir Jovanović, te da je kod njih u zarobljeništvu bio i jedan stariji čovjek, kao i Rajo Kojić ili Đorđić.

Ispričao je kako je u vrijeme ofanzive krajem 1993. došao komandant Operativne grupe četiri Muharem Efendić i “ekipa” iz Drugog korpusa, a da je on išao na teren.

- Taj dan bio sam u Drugom bataljonu. Po povratku sam ušao kod šefa kancelarije Nežada Ramića i on mi je rekao: ‘Sad će biti strijeljanje’ - prisjetio se Mešić.

Naveo je da mu je pokazao naredbu za strijeljanje i da je vidio da su potpisani komandant brigade Avdičević i komandant Isturenog komandnog mjesta (IKM) iz Drugog korpusa Hadžajlić. On je kazao da je u istrazi izjavio da mu je Ramić rekao da je komandant naredio da se otkuca naredba, ali da je poslije od drugih svjedoka saznao da je Avdičević pomoćniku za bezbjednost Ibrahimu Efendiću kazao da sastavi naredbu.

Na pitanja o saznanjima koja je imao u ratnom periodu, rekao je da su mu kazali da je Avdičević prvo izdao usmenu naredbu Efendiću, koji je to odbio tražeći da napiše naredbu, te da mu je onda rekao da sačini naredbu, a da je Efendić kazao da u potpisu stavi “njih dvojicu”.

Zlostavljanje zarobljenika

Mešić je rekao da je krenuo prema kuhinji i da je vidio vojnika Seada Subašića kako zarobljenike Jovanovića i Kojića gura ispred sebe i na jednom brežuljku ispaljuje im hice u glavu.

Prema riječima svjedoka, Efendić je poslije rata dolazio i uzeo naredbu za strijeljanje i još neke druge, te naredio da se u protokol unesu drugi brojevi.

Avdičević, Hadžajlić i Izet Ikanović optuženi su za zlostavljanje trojice zarobljenih pripadnika takozvane "Vojske Republike Srpske" u Rastošnici, kao i strijeljanje dvojice po prijekom sudu. Prema optužnici, oni su bili na komandnim pozicijama u Armiji BiH na području Teočaka i Kalesije. S njima je bio optužen i Efendić, ali je postupak protiv njega razdvojen.

Na pitanja branioca Ifeta Ferageta, svjedok je negirao da je u zavadi s Avdičevićem, kao i da je on želio da postane komandant Teočanske brigade. Potvrdio je da zarobljenik Jovanović nije bio zlostavljan u Teočaku, a da je stariji zarobljenik razmijenjen.