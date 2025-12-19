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IZVRŠEN PRETRES VOZILA

Banjalučanin uhapšen u Mrkonjić Gradu: Krio drogu u točku automobila

Policija je u Mrkonjić Gradu uhapsila D. V. iz Banje Luke zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga

Krio drogu u točku automobila. PU Mrkonjić Grad

M. Až.

19.12.2025

Policija je danas u Mrkonjić Gradu uhapsila D. V. iz Banje Luke zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Hapšenje su izvršili policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić Grad, u saradnji s pripadnicima Policijske uprave Banja Luka, na osnovu ranije prikupljenih operativnih saznanja. Kako se može vidjeti na fotografijama koje je objavila policija, osumnjičeni je drogu skrivao u točku automobila.

Pronađena droga. PU Mrkonjić Grad

Tokom planskih mjera i radnji, u mjestu Surjan, na području opštine Mrkonjić Grad, policija je zaustavila i kontrolisala putnički automobil marke “Fiat”, kojim je upravljao D. V. iz Banje Luke.

- Izvršen je pretres vozila koje je koristilo osumnjičeno lice i tom prilikom pronađeno je i oduzeto oko 560 grama zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu - saopćeno je iz policije.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka bit će dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv navedenog lica.

# DROGA
# MARIHUANA
# PRETRES
# MRKONJIĆ GRAD
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