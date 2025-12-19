Banjalučanin uhapšen u Mrkonjić Gradu: Krio drogu u točku automobila

Policija je danas u Mrkonjić Gradu uhapsila D. V. iz Banje Luke zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.
Hapšenje su izvršili policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić Grad, u saradnji s pripadnicima Policijske uprave Banja Luka, na osnovu ranije prikupljenih operativnih saznanja. Kako se može vidjeti na fotografijama koje je objavila policija, osumnjičeni je drogu skrivao u točku automobila.
Tokom planskih mjera i radnji, u mjestu Surjan, na području opštine Mrkonjić Grad, policija je zaustavila i kontrolisala putnički automobil marke “Fiat”, kojim je upravljao D. V. iz Banje Luke.
- Izvršen je pretres vozila koje je koristilo osumnjičeno lice i tom prilikom pronađeno je i oduzeto oko 560 grama zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu - saopćeno je iz policije.
Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka bit će dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv navedenog lica.