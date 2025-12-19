Disciplinski postupak protiv zamjenice glavnog tužitelja iz Bijeljine

Iz Ureda disciplinskog tužioca su na pripremnom ročištu najavili da će tražiti disciplinsku odgovornost Sabine Husejnagić, zamjenice glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, zbog prihvatanja spornih sporazuma o priznanju krivnje.

Disciplinski tužilac Asmir Baćevac rekao je da je Husejnagić prema prvoj tački tužbe prihvatila sporazumno priznanje krivice za kaznu koja je bila ispod zakonskog minimuma. Prema drugoj tački, kako je naveo Baćevac, sklopila je sporazumno priznanje krivice a da pritom nije obavijestila oštećene.

Baćevac je naveo da, prema prvoj tački disciplinske tužbe, Husejnagić nije mogla prihvatiti sporazum kojim je optuženi osuđen na uslovnu kaznu zbog trgovine opojnim drogama.

U drugoj tužbi na teret joj se stavlja što tokom priznanja krivice nije obavijestila oštećene u bijeljinski Fond solidarnosti i Grad Bijeljinu kao podnosioce tužbe.

Punomoćnica Senka Nožića je kazala da je Husejnagić dobila saglasnost glavnog tužitelja, a da je postupajući sudija trebao obavijestiti oštećene o sporazumu.

- Tužena u potpunosti osporava i mi ćemo dokazati da je tužitelj pogrešno protumačio - rekla je Nožica.

Dodala je da se radi o “ličnoj osvetničkoj stvari” te da će se materijalni dokazi iz spisa u Bijeljini zatražiti od glavne tužiteljice kako se potencijalno ne bi doveli do ponovnog kršenja propisa.

Disciplinski tužilac je kazao da će uložiti materijalne dokaze. Nožica je rekla da će, osim materijalnih dokaza, kao svjedoka pozvati sudiju iz predmeta. Planirano je i saslušanje, tužiteljica Husejnagić bit će saslušana za oba slučaja.

Glavna rasprava u disciplinskom predmetu bit će održana 2. januara 2026. godine.