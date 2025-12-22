Incident na Marindvoru: Dvoje maloljetnika povrijeđeno

Dvije maloljetne osobe povrijeđene su danas na Marindvoru, saznaje portal „Avaza“.

Kako je za naš medij potvrdila Mersiha Novalić, portparolka Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, zaprimili su dojavu da se događaj desio na na javnom prostoru, odnosno u ulici Franca Lehara u 10:50 sati.

- Do dolaska policije zatekli smo dvije maloljetne osobe koje su zadobile lakše tjelesne povrede. Četiri osobe, također maloljetnici su ispitane, odnosno nakon provjera, utvrđeno je da nemaju veze sa ovim incidentom, a policijski službenici nastavljaju da rade dalje po ovom pitanju – rekla je Novalić za „Avaz“.