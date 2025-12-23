Napio se, sjeo za volan i ubio dijete (12) u BiH: Dobio zatvorsku kaznu od 7 godina

Okružni sud u Istočnom Sarajevu osudio je A. R. iz Berkovića na sedam godina zatvora jer je 2020. godine, upravljajući vozilom u alkoholiziranom stanju, skrivio saobraćajnu nesreću u kojoj je smrtno stradao dvanaestogodišnji dječak.

Njemu je uz zatvorsku kaznu, izrečena i dvogodišnja zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije. Prema presudi, osuđeni muškarac je 22. jula 2020. godine u 18:20 sati u Berkovićima, na regionalnom putu R1-6101 u mjestu Viduško polje, vozio automobil marke Škoda putem Berkovići - Stolac.

On je upravljao vozilom pod djelovanjem alkohola od 1,6 g/kg, uslijed čega se nalazio u stadiju srednjeg pijanstva i bio očigledno nesposoban za sigurno upravljanje vozilom. Nije obratio pažnju i kretao se vozilom bez potrebne opreznosti. Na ovom dijelu puta, u smjeru njegovog kretanja, u mjestu Blaca, na udaljenosti od oko 350 metara od table naseljenog mjesta Berkovići, kretala su se djeca S.P., D.M. i R.I. Osuđeni je to mogao uočiti sa udaljenosti od 100 metara i više, a bio je svjestan da ovakvom nepropisnom vožnjom može ugroziti živote ljudi, što je i prihvatio.

Kretajući se neprilagođenom brzinom od najmanje 60 km/h, prednjim dijelom svog automobila, branikom u širini desnog fara, udario je maloljetnog R.I. u zadnju stranu lijeve noge, nabacivši ga na poklopac motora.

Zatim je dijete udario u prednju desnu stranu vjetrobranskog stakla, uz istovremenu rotaciju tijela, što je dovelo do udara tijela u desni blatobran i vrata te odbacivanja u kanal pored puta. Prilikom nesreće oštećeni je zadobio više prijeloma kostiju, lobanje i ekstremiteta, kao i oštećenja po život važnih moždanih centara, uslijed čega je nastupila smrt.

Vozač je osuđen na kaznu zatvora od sedam godina i kaznu zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od dvije godine.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude.