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Sarajevski policajac neovlašteno zaustavio automobil u Visokom, pa fizički nasrnuo na porodicu: Poznat njegov identitet

Oni su na ovoj lokaciji, upotrebom baterijskih lampi, zaustavili putničko motorno vozilo marke „VW Golf”, kojim je upravljao J.E., iz Visokog

Policajac neovlašteno zaustavio vozilo. Radio Sarajevo (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

25.12.2025

Policijski službenik MUP-a Kantona Sarajevo iz Ilijaša uhapšen je u Visokom zbog lažnog predstavljanja i nasilničkog ponašanja.

Prema nezvaničnim informacijama riječ je o Adinu Aščaliću, koji je uposlenik Policijske stanice Ilijaš.

Podsjetimo, dva mladića u ulici Sarajevska, na putu Visoko-Ilijaš, 24. decembra ove godine u 02:25 sati izvršili su krivična djela ''Nasilničko ponašanje'' i ''Lažno predstavljanje''.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjij poslova Zeničko-dobojskog kantona, riječ je o osobama inicijala A.A., rođen 2003. godine, i H.B., rođen 2006. godine, obojica iz Visokog.

Oni su na ovoj lokaciji, upotrebom baterijskih lampi, zaustavili putničko motorno vozilo marke „VW Golf”, kojim je upravljao J.E., iz Visokog, i u kojem su se nalazila lica: J.E., J.A., i maloljetno lice rođeno 2013. godine, sva lica iz Visokog.

- Nakon što je vozač zaustavio vozilo, navedena lica su prišla vozilu, predstavljajući se kao policijski službenici, te tražila dokumenta na uvid, a kada ih je vozač prepoznao navedena lica su fizički napala vozača, kao i druga dva lica iz vozila. Tom prilikom, lice J.E. je zadobilo teže tjelesne povrede, dok su vozač J.E. i saputnica iz vozila J.A. zadobili lake tjelesne povrede, konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica. Odmah nakon prijave događaja, brzom intervencijom policijskih službenika lica A.A. i H.B. su pronađena, lišena slobode i zadržana u prostorijama za zadržavanje, gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada. Na mjestu izvršenja krivičnog djela je izvršen uviđaj od strane istražitelja Policijske stanice Visoko – saopćeno je iz MUP-a ZDK.

Nezvanično, policijski službenik je bio i pijan u trenutku hapšenja.

# ILIJAŠ
# POLICAJAC
# VISOKO
# MUP KS
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