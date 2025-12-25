Sarajevski policajac neovlašteno zaustavio automobil u Visokom, pa fizički nasrnuo na porodicu: Poznat njegov identitet

Policijski službenik MUP-a Kantona Sarajevo iz Ilijaša uhapšen je u Visokom zbog lažnog predstavljanja i nasilničkog ponašanja.

Prema nezvaničnim informacijama riječ je o Adinu Aščaliću, koji je uposlenik Policijske stanice Ilijaš.

Podsjetimo, dva mladića u ulici Sarajevska, na putu Visoko-Ilijaš, 24. decembra ove godine u 02:25 sati izvršili su krivična djela ''Nasilničko ponašanje'' i ''Lažno predstavljanje''.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjij poslova Zeničko-dobojskog kantona, riječ je o osobama inicijala A.A., rođen 2003. godine, i H.B., rođen 2006. godine, obojica iz Visokog.

Oni su na ovoj lokaciji, upotrebom baterijskih lampi, zaustavili putničko motorno vozilo marke „VW Golf”, kojim je upravljao J.E., iz Visokog, i u kojem su se nalazila lica: J.E., J.A., i maloljetno lice rođeno 2013. godine, sva lica iz Visokog.

- Nakon što je vozač zaustavio vozilo, navedena lica su prišla vozilu, predstavljajući se kao policijski službenici, te tražila dokumenta na uvid, a kada ih je vozač prepoznao navedena lica su fizički napala vozača, kao i druga dva lica iz vozila. Tom prilikom, lice J.E. je zadobilo teže tjelesne povrede, dok su vozač J.E. i saputnica iz vozila J.A. zadobili lake tjelesne povrede, konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica. Odmah nakon prijave događaja, brzom intervencijom policijskih službenika lica A.A. i H.B. su pronađena, lišena slobode i zadržana u prostorijama za zadržavanje, gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada. Na mjestu izvršenja krivičnog djela je izvršen uviđaj od strane istražitelja Policijske stanice Visoko – saopćeno je iz MUP-a ZDK.