Nova radna mašina za efikasniju civilnu zaštitu u Ilijašu

Općini Ilijaš danas je uručena nova, savremena kombinovana radna mašina s dodatnom opremom, namijenjena Službi za zaštitu od požara formiranoj u VD "Srednje". Riječ je o investiciji vrijednoj 257.500 KM, a sredstva je osigurala Kantonalna uprava civilne zaštite KS (KUCZKS) s ciljem podizanja operativne spremnosti na viši nivo.

Direktor KUCZKS Dženan Brkanić naglasio je da je to nastavak kontinuiteta u opremanju općinskih službi koje su prvi odgovor u vanrednim situacijama.