Nova radna mašina za efikasniju civilnu zaštitu u Ilijašu

Općini Ilijaš danas je uručena nova, savremena kombinovana radna mašina s dodatnom opremom, namijenjena Službi za zaštitu od požara formiranoj u VD "Srednje". Riječ je o investiciji vrijednoj 257.500 KM, a sredstva je osigurala Kantonalna uprava civilne zaštite KS (KUCZKS) s ciljem podizanja operativne spremnosti na viši nivo.
Direktor KUCZKS Dženan Brkanić naglasio je da je to nastavak kontinuiteta u opremanju općinskih službi koje su prvi odgovor u vanrednim situacijama.
- Cilj nam je da svaka služba bude maksimalno opremljena za zaštitu građana. Ovakva ulaganja dio su šire strategije kojom osiguravamo brži i efikasniji odgovor na sve izazove i krize, stavljajući sigurnost građana na prvo mjesto - rekao je Brkanić.
Amar Dovadžija, načelnik Općine Ilijaš, zahvalio se KUCZKS i Brkaniću na podršci, te istakao da će nova mašina biti od ogromnog značaja, kako za preventivno djelovanje, tako i za brze intervencije na terenu, saopćeno je iz Službe za protokol i Press službe KS.