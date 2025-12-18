Novi domovi za 64 porodice u Ilijašu

Kroz ciljane programe podrške, ključeve su preuzele 33 mlade osobe, koje su svoje stambeno pitanje riješile uz povoljne cijene i mogućnost beskamatne otplate, dok je 31 stan dodijeljen u vlasništvo pripadnicima braniteljske populacije.

- Ovaj projekt, vrijedan više od 16 miliona KM, predstavlja jedan od najznačajnijih rezultata Vlade Kantona Sarajevo u oblasti stambene politike, a realizovan je putem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova - navode u saopćenju iz Službe za protokol i press KS.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk istakao je da su ovi stanovi temelj za nove početke i dokaz da Vlada Kantona Sarajevo strateški ulaže u budućnost.

- Pristupačan smještaj je temelj za samostalan život, a danas smo taj temelj osigurali za 33 mlade porodice. Naš cilj je da razuvjerimo one koji žele otići, a uvjerimo one koji oklijevaju da se vrate. Uz povoljne stanove, sistemski rasterećujemo roditelje kroz subvencije za porodilje, besplatne udžbenike i širenje mreže vrtića. Ovo u Ilijašu je snažan korak, ali ne i posljednji, već iduće godine započinjemo gradnju 300 novih stanova - najavio je Uk.

Ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović naglasio je da je stambeno zbrinjavanje prioritet koji se rješava brže nego ikada ranije.

- Posebno me raduje što će, pored ovih 31 porodice koje danas useljavaju, još šest boračkih porodica u Kantonu Sarajevo dobiti stanove u Općini Ilijaš u narednoj godini. Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo su na 27. radnoj sjednici dali saglasnost za potpisivanje ugovora u vrijednosti od blizu 950.000 KM za te namjene. Podsjećam da je u periodu od 2021. do 2025. godine kupljeno 276 stanova za boračku populaciju u vrijednosti od oko 29,1 milion KM, te osigurano trajno vlasništvo za još 51 porodicu. To je konkretan dokaz naše brige za one koji su branili ovu zemlju - poručio je Osmanović.

Direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Elvedin Lagarija izrazio je zadovoljstvo uspješnom realizacijom projekta u predviđenim rokovima.