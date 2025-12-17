Iako je Sarajevo najzagađeniji grad: Premijer Uk tvrdi da Vlada KS provodi mjere za smanjenje zagađenosti zraka

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk najavio je da će kroz kreditno zaduženje od blizu 50 miliona KM biti zamijenjeno više od 4.500 individualnih ložišta, što je jedna od mjera kojom Vlada Kantona Sarajevo nastoji utjecati na smanjenje zagađenosti zraka. Uk je pojasnio da postoje dva nivoa mjera - upozorenje i uzbuna te da u slučaju osnovnih škola nisu bili ispunjeni uvjeti za prelazak na online nastavu. - Nisu se stekli parametri za proglašenje uzbune, niti za uvođenje pojedinačnih mjera - rekao je Uk.

Govoreći o mjerama koje su poduzete, premijer je podsjetio da je javni gradski prevoz jedna trećina problema zagađenosti zraka u KS. - Dosta novca smo uložili i u javni prijevoz, kroz rekonstrukciju pruge, ali i kroz novu prugu prema Hrasnici. Također kroz kupovinu novih autobusa, trolebusa i tramvaja i prvih električnih autobusa koje očekujemo u 2026. godini. Na taj način pokušavamo riješiti i smanjiti zagađenost zraka - rekao je Uk. Dodao je da su individualna ložišta veliki problem. - Prije nekoliko mjeseci, u septembru ili u augustu dobili smo saglasnost za veliko kreditno zaduženje, blizu 50 miliona KM, iz koje je predviđeno dvije trećine tog iznosa da ide u zamjenu individualnih ložišta. Oko 20.000 individualnih ložišta je kroz strategiju planirano da se zamjeni i koji su identifikovani kao problemi. Ovim kreditnim zaduženjem ćemo riješiti između 4.500 i 4.600 individualnih ložišta - kazao je. Uk je naveo da je u protekloj godini, kroz sredstva EBRD-a, riješeno utopljavanje 17 javnih objekata. Tu je na nekim osnovnim školama urađena fasada, izmijenjena stolarija, toplana ili krov. - Također je putem Ministarstva za boračka pitanja uloženo više od dva miliona konvertibilnih maraka boračkoj populaciji za zamjenu stolarije i ložišta. To su sve mali kapilari koji trebaju doprinijeti boljem kvalitetu zraka - kazao je premijer. Dodao je da se rezultati ne mogu očekivati odmah.