Premijer Nihad Uk pokazao nepoštovanje prema studentima: Došao na Bjelave jer je ranije imao dogovoren sastanak sa SPUS-om

Kantonalni premijer Nihad Uk posjetio je studentski dom Bjelave nakon protesta nezadovoljnih studenata zbog vrlo loših uslova u domovima, a dočekali su ga spremni s transparentima "Želite li nas na smrtovnicama", "550 života nije statistika", "Mjesto mira, a ne strah", "Vaš propust=Naš strah". O dojmovima nakon sastanka govorio je za „Avaz“ Aldin Mešan, predsjednik Udruženja Studentski centar Sarajevo, i kazao kako je rok za zahtjeve od pet dana, koji su iznijeli studenti na protestima, postavljen kako bi se izvršio pritisak da se sjedne i konkretno razgovara. Glavni problem - Znali smo da, ako ne postavimo jasne rokove, sve bi se moglo razvlačiti do kraja godine. Zato smo insistirali na brzom odgovoru. Sastanak je bio održan na inicijativu Studentskog parlamenta, koji je ranije trebao da se desi. Premijer Nihad Uk se izvinio jer se nije obratio na protestima, ali je rekao da je iskoristio priliku da dođe jer je to od ranije dogovoreno. Dakle, pokazao je loš odnos prema studentima koji su danima čekali konkretna rješenja – kazao je Mešan.

Studenti s transparentima . TVSA Studenti s transparentima . TVSA

Na sastanku su ipak definisali zajedničke zaključke, ali nerealno je očekivati da se svi problemi riješe preko noći. - Najvažnije nam je da se prva tri zahtjeva hitno riješe, posebno kotlovnica i grijanje. Oni su to već uvrstili u budžet za narednu godinu. Siguran sam da će sada to morati realizovati, jer bi u suprotnom pritisak studenata bio deset puta veći, a sigurno bi uslijedili i novi protesti. Dotakli smo se i osnivačkog akta, koji je jedan od glavnih problema Studentskog centra – dodao je Mešan. Tražili su da se taj akt revidira i da ide na stručnu analizu Ekonomskom institutu. Institut treba procijeniti da li sredstva koja Studentski centar dobija zaista odgovaraju stvarnim potrebama i troškovima po studentu. To je važno kako bi se budžetsko izdvajanje prilagodilo realnim troškovima rada i boravka studenata.

Mešan: Najvažnija prva tri zahtjeva . Facebook Mešan: Najvažnija prva tri zahtjeva . Facebook

- Kanton ne može da se ograđuje da su dali više ili manje para. Trenutno nema pravnog osnova da se tvrdi da je Studentskom centru dato više ili manje novca — sve dok se osnivački akt ne poštuje, svaka tvrdnja je besmislena. Zato smo definisali fazni pristup rješenju. Prva faza je ispunjavanje hitnih zahtjeva, a zatim slijedi izbor rukovodstva Studentskog centra. Tu nastaje problem jer je postupak imenovanja direktora već u Tužilaštvu, zbog ranijih dešavanja oko smjene i imenovanja. Zbog toga očekujemo privremeno rješenje ili vršioca dužnosti – objasnio je Mešan. Upravljačka tijela Najvažnije je da se napokon formiraju upravljačka tijela — Upravni i Nadzorni odbor — kako bi se akti mogli donositi i propisivati i da sva ova priča može da se implementira u najbržim rokovima.