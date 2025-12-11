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NISU ZADOVOLJNI

Uk posjetio studente na Bjelavama, oni ga dočekali s transparentima: "Želite li nas na smrtovnicama"

I mi smo imali svoje obaveze, zapostavili smo fakultet, znate da je situacija bila alarmantna, odgovorila je jedna od studentica

Uk posjetio studente na Bjelavama, oni ga dočekali s transparentima: "Želite li nas na smrtovnicama" - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
A. O.

11.12.2025

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk danas je posjetio Studentski dom Bjelave nakon niza održanih protesta nezadovoljnih studenata zbog vrlo loših uslova, ali i nakon što su oni koji borave u ovom domu ostali bez grijanja, što je naknadno sanirano.

Studenti su Uka dočekali spremno sa transparentima "Želite li nas na smrtovnicama", "550 života nije statistika", "Mjesto mira, a ne strah", "Vaš propust=Naš strah" čime su adresirali probleme koji muče godinama korisnike ovog doma.

O tome je govorio i Uk koji je pojasnio kako je kotlovnica izgrađena 60-ih godina te da je trenutna Vlada u KS dočekala ove probleme.

- To nije jedina kotlovnica u našem sistemu u KS koja je u takvom stanju - rekao je on te istakao da se to rješava i dodao:

- Ja sam tu po službenoj dužnosti, preuzimam odgovornost svih prethodnih vlada u proteklih 30 godina kako postoji KS. Ovo ćemo riješiti, ali nećemo riješiti sve probleme u KS u jednom mandatu".

Na pitanje kada je posljednji put boravio u ovom centru, odgovorio je da je dolazio kao vijećnik, ali kao premijer ne.

Studenti su mu uputili i konkretno pitanje zašto im se nije obratio u utorak na protestima, a Uk je rekao da je u tom trenutku bio u Ministarstvu finansija FBiH jer rade na budžetu.

- I mi smo imali svoje obaveze, zapostavili smo fakultet, znate da je situacija bila alarmantna - odgovorila je jedna od studentica.

Kantonalni premijer je naveo da je došao da razgovaraju te se i izvinio, a jedan od studenata je poručio da je najbolja isprika rješenje problema. Uk je također napomenuo da je Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade zatražilo da se budžetom za 2026. osigura dodatnih 1,2 miliona KM za potpunu zamjenu kotlovnice u domu na Bjelavama.

Kako je zaključio, studenti imaju pravo na dostojanstvene uslove života i studiranja te će Vlada KS preuzeti svoj dio odgovornosti da se to ostvari.

# STUDENTSKI DOM BJELAVE
# VLADA KS
# NIHAD UK
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