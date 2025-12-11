Uk posjetio studente na Bjelavama, oni ga dočekali s transparentima: "Želite li nas na smrtovnicama"

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk danas je posjetio Studentski dom Bjelave nakon niza održanih protesta nezadovoljnih studenata zbog vrlo loših uslova, ali i nakon što su oni koji borave u ovom domu ostali bez grijanja, što je naknadno sanirano.

Studenti su Uka dočekali spremno sa transparentima "Želite li nas na smrtovnicama", "550 života nije statistika", "Mjesto mira, a ne strah", "Vaš propust=Naš strah" čime su adresirali probleme koji muče godinama korisnike ovog doma.

O tome je govorio i Uk koji je pojasnio kako je kotlovnica izgrađena 60-ih godina te da je trenutna Vlada u KS dočekala ove probleme.

- To nije jedina kotlovnica u našem sistemu u KS koja je u takvom stanju - rekao je on te istakao da se to rješava i dodao:

- Ja sam tu po službenoj dužnosti, preuzimam odgovornost svih prethodnih vlada u proteklih 30 godina kako postoji KS. Ovo ćemo riješiti, ali nećemo riješiti sve probleme u KS u jednom mandatu".

Na pitanje kada je posljednji put boravio u ovom centru, odgovorio je da je dolazio kao vijećnik, ali kao premijer ne.

Studenti su mu uputili i konkretno pitanje zašto im se nije obratio u utorak na protestima, a Uk je rekao da je u tom trenutku bio u Ministarstvu finansija FBiH jer rade na budžetu.

- I mi smo imali svoje obaveze, zapostavili smo fakultet, znate da je situacija bila alarmantna - odgovorila je jedna od studentica.

Kantonalni premijer je naveo da je došao da razgovaraju te se i izvinio, a jedan od studenata je poručio da je najbolja isprika rješenje problema. Uk je također napomenuo da je Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade zatražilo da se budžetom za 2026. osigura dodatnih 1,2 miliona KM za potpunu zamjenu kotlovnice u domu na Bjelavama.

Kako je zaključio, studenti imaju pravo na dostojanstvene uslove života i studiranja te će Vlada KS preuzeti svoj dio odgovornosti da se to ostvari.