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U SUBOTU

Mještani najavili okupljanje zbog nesreća u Nišićima, predsjednik MZ Srednje za "Avaz": "Jel treba još smrtnih slučajeva da ozbiljno shvate"

Ugrožena je i sigurnost đaka, ali i svih učesnika u saobraćaju, navodi

Odron na putu Tuzla-Sarajevo. A. Bešić/Avaz

Piše: Dženana Redžepagić

10.12.2025

Mještani Općine Ilijaš najavili su mirno okupljanje u Gornjim Ivančićima zbog lošeg stanja u sigurnosti u saobraćaju, 13. decembra s početkom u 11 i 55 sati.

Poziv građanima uputio je Mensur Herić, član Savjeta Mjesne zajednice Srednje, naglašavajući da je riječ o pitanju sigurnosti, a ne politici.

Za "Avaz" je govorio Adis Karavdić, predsjednik MZ "Srednje".

- Prije godinu dana zbog odrona je bio smrtni slučaj, mi smo tražili da se uradi sigurnosna signalizacija, horizontalna i vertikalna, ali nikad niko nije pokrenuo nešto. Čini mi se da treba da se desi još smrtnih slučajeva kako bi se sve shvatilo ozbiljno - kazao je Karavdić.

Učestale opasnosti

U pozivu građanima piše da će okupljanje biti održano zbog sve učestalijih saobraćajnih opasnosti na području mjesnih zajednica Srednje i Kamenica, a s ciljem ukazivanja na hitnu potrebu povećanja sigurnosti na saobraćajnicama, posebno na Nišićima.

Karavdić ističe da se svi ponašaju neodgovorno, od Općine Ilijaš, izvođača radova, nadzora, pa nadalje.

- Imamo stalne kontakte s Općinom Ilijaš koja nam je orva instanca kojoj se obraćamo. Međutim, obratili smo se i direkcijama Cesta, izlazio je njihov neki nadzorni organ. Tražili smo da se osiguraju prijelazi preko magistralnih puteva do naselja, ali rekli su da po zakonu ne mogu ništa uraditi - navodi Karavdić. 

Ugrožena je i sigurnost đaka, ali i svih učesnika u saobraćaju.

- Svaki dan prolazimo i gledamo to, izgleda kao da je cijelo brdo aktivirano. Šta je urađeno i kako je to urađeno zaista nam nije jasno, zato tražimo odgovore od nadležnih i stručnih osoba, ali zasad nemamo povratne informacije - kazao je Karavdić.

Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je ranije pojašnjenje o urušavanju betonskih elemenata na dionici magistralne ceste M18 Sarajevo – Tuzla, na relaciji Čevljanovići – Nišići. Navode da nisu tačne tvrdnje da je dionica rekonstruirana nepropisno ili da je došlo do prikrivanja tehničkih i izvedbenih činjenica te da su složeni geološki uslovi krivi za incident.

Međutim mještani se ne slažu.

Loše urađeno

- Radovi nisu izvedeni kako treba, ne mogu se škarpe postaviti pod 90 stepeni, moraju ići ojačanja, a evo ovdje i prvi i drugi put rađene su neke kaskade, ali to ništa ne znači. Ovo je stvarno veliki problem, prema mom laičku mišljenju, stvarno je loše urađeno. Rade nestručni ljudi i sve propada, htio to neko priznati ili ne - zaključio je Karavdić.

Građani su pozvani da prisustvom pokažu jedinstvo i odlučnost u zahtjevu za hitno djelovanje kako bi se spriječile nove tragedije i unaprijedili uslovi na ovom dijelu saobraćajnice.

# ILIJAŠ
# ODRON
# OKUPLJANJE
# MJEŠTANI
# MZ SREDNJE
# ADIS KARAVDIĆ
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