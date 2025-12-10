Mještani najavili okupljanje zbog nesreća u Nišićima, predsjednik MZ Srednje za "Avaz": "Jel treba još smrtnih slučajeva da ozbiljno shvate"

Mještani Općine Ilijaš najavili su mirno okupljanje u Gornjim Ivančićima zbog lošeg stanja u sigurnosti u saobraćaju, 13. decembra s početkom u 11 i 55 sati.

Poziv građanima uputio je Mensur Herić, član Savjeta Mjesne zajednice Srednje, naglašavajući da je riječ o pitanju sigurnosti, a ne politici.

Za "Avaz" je govorio Adis Karavdić, predsjednik MZ "Srednje".

- Prije godinu dana zbog odrona je bio smrtni slučaj, mi smo tražili da se uradi sigurnosna signalizacija, horizontalna i vertikalna, ali nikad niko nije pokrenuo nešto. Čini mi se da treba da se desi još smrtnih slučajeva kako bi se sve shvatilo ozbiljno - kazao je Karavdić.

Učestale opasnosti

U pozivu građanima piše da će okupljanje biti održano zbog sve učestalijih saobraćajnih opasnosti na području mjesnih zajednica Srednje i Kamenica, a s ciljem ukazivanja na hitnu potrebu povećanja sigurnosti na saobraćajnicama, posebno na Nišićima.

Karavdić ističe da se svi ponašaju neodgovorno, od Općine Ilijaš, izvođača radova, nadzora, pa nadalje.

- Imamo stalne kontakte s Općinom Ilijaš koja nam je orva instanca kojoj se obraćamo. Međutim, obratili smo se i direkcijama Cesta, izlazio je njihov neki nadzorni organ. Tražili smo da se osiguraju prijelazi preko magistralnih puteva do naselja, ali rekli su da po zakonu ne mogu ništa uraditi - navodi Karavdić.