Ceste FBiH o urušavanju betonskih ploča na cestu kod Nišića: Složeni geološki uslovi krivi za incident

Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je pojašnjenje o urušavanju betonskih elemenata na dionici magistralne ceste M18 Sarajevo – Tuzla, na relaciji Čevljanovići – Nišići. Navode da nisu tačne tvrdnje da je dionica rekonstruirana nepropisno ili da je došlo do prikrivanja tehničkih i izvedbenih činjenica. - Betonski blokovi (gabioni) koji su se urušili postavljeni su privremeno, u sklopu zaštite prometa tokom radova na sanaciji kosina. Odron koji se desio bio je unutar planiranog opsega radova, ali u trenutku incidenta nije bilo aktivnosti na toj lokaciji. Nakon sinoćnjeg odrona, ekipe izvođača hitno su očistile teren kako bi se omogućio dvosmjerni saobraćaj. Nakon čišćenja kolovoza, ponovo je postavljena privremena zaštita od gabionskih zidova - naveli su iz Cesta FBiH.

Dodali su da se odron dogodio u nedjelju kasno poslijepodne, a cesta je vraćena u prvobitno stanje odmah iza ponoći, 01.12.2025. u 00:30 sati. - Ujutro 01.12.2025. izvođač je nastavio redovne radove na sanaciji kosina. Također, organiziran je sastanak i terenski obilazak predstavnika izvođača, nadzora, projektanta i investitora - rekli su. Kompleksne karakteristike Na sastanku je prisustvovalo i stručno lice iz geologije koje je konstatovalo: - Obrušavanje materijala dogodilo se na dijelu kosine bez mjera stabilizacije. Uzrok je degradacija stijenske mase u donjem dijelu kosine usljed atmosferskih utjecaja, nepovoljne strukture masiva i prisustva pukotina ispunjenih glinom i pijeskom. Kombinacija ovih faktora dovela je do formiranja klinastog loma i obrušavanja duž nepovoljno orijentiranih diskontinuiteta. Cjelokupno područje nalazi se u tektoniziranoj zoni, što povećava raspucalost stijena i stvaranje složenih strukturnih oblika na kratkim udaljenostima. Dionica Čevljanovići – Nišići, kažu, nalazi se na području s kompleksnim geološkim karakteristikama, uključujući erozivne slojeve tla, podzemne vode, velike temperaturne razlike i strme kosine koje zahtijevaju faznu sanaciju.