Ovo je policajac MUP-a KS koji je pijan zaustavio i maltretirao nedužnu porodicu

Kako je saopćeno, policijski službenik je primljen u posljednjoj klasi policajaca MUP-a KS. Njegovo ime je Adin Aščalić.

Policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, zaposlen u Policijskoj stanici Ilijaš, uhapšen je u Visokom zbog sumnje da je učestvovao u incidentu koji je kvalificiran kao krivično djelo "Nasilničko ponašanje" i "Lažno predstavljanje", potvrđeno je iz policijskih izvora.

U trenutku hapšenja bio pod dejstvom alkohola.

Događaj se dogodio u srijedu oko 02:25 sati na dionici puta Visoko – Ilijaš, u ulici Sarajevska, gdje su – prema policijskom izvještaju – dvije osobe, inicijala A.A. (2003.) i H.B. (2006.), obje iz Visokog, uz pomoć baterijskih lampi zaustavile putničko vozilo "VW Golf" kojim je upravljao J.E. iz Visokog.

U vozilu su se nalazile još dvije osobe, među njima i maloljetno dijete rođeno 2013. godine.

Prema do sada prikupljenim informacijama, osumnjičeni su se predstavljali kao policijski službenici i tražili dokumente na uvid, nakon čega je došlo do fizičkog napada na vozača i saputnike.