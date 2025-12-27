Iz sefa u Vogošći ukrali gotovo 110.000 KM: Zgrnuli novac pa pali, braća "Dalton" ostaju iza rešetaka

Osumnjičeni Elvir i Zijad Jusufović iz Ilijaša, poznatiji kao “braća Dalton” i njihov polubrat Senad Dervišević ostaju iza rešetaka, saznaje „Dnevni avaz“.
- Osumnjičenima je produžen pritvor za dva mjeseca. Traje do 24. 2. 2026. ili do druge odluke Suda – potvrđeno je jučer za naš medij iz Općinskog suda u Sarajevu.
Pretres stana
Prije ove odluke o produženju pritvora za još dva mjeseca, postupajuća tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je 28. novembra 2025. godine Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jedomjesečnog pritvora Elviru Jusufoviću, Senadu Derviševiću i Zijadu Jusufoviću, osumnjičenima za tešku krađu.
Kako je u novembru potvrđeno iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, pritvor im je bio predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli prikriti dokaze i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.
Njih trojica se sumnjiče da su 24/25. 11. 2025. godine izvršili tešku krađu na području Vogošće, te iz sefa u vlasništvu fizičkog lica, otuđili novac u iznosu od 70.000,00 KM i 22.000,00 EUR, kao i druge predmete.
Izvršenim pretresom stana na području Ilijaša, koje osumnjičeni koriste, pronađen je dio otuđenog novca i jedan dio otuđenih predmeta.
Ranija odluka Suda
Podsjećamo, u novembru ove godine, Općinski sud u Sarajevu donio je rješenje kojim je osumnjičenima bio određen jednomjesečni pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo teška krađa iz člana 287. stav 1. tačka a) i stav 2. tačka a) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa članom 31. Zakona.
Kriminalistička obrada
Kako je krajem novembra ove godine potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, policijski službenici Odjeljenja za imovinske delikte, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uhapsili su tri muškarca zbog postojanja osnova sumnje da su 24/25. 11. 2025. godine izvršili tešku krađu na području Vogošće, te iz sefa u vlasništvu fizičkog lica, otuđili novac u iznosu od 70.000,00 KM i 22.000,00 EUR, kao i druge predmete.
- Slobode su lišeni Z. J. (1981), E. J. (1983) i S. D. (1977) iz Ilijaša, te su na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS, nakon čega će biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – saopćeno je ranije iz MUP-a KS.