Iz sefa u Vogošći ukrali gotovo 110.000 KM: Zgrnuli novac pa pali, braća "Dalton" ostaju iza rešetaka

Osumnjičeni Elvir i Zijad Jusufović iz Ilijaša, poznatiji kao “braća Dalton” i njihov polubrat Senad Dervišević ostaju iza rešetaka, saznaje „Dnevni avaz“.

- Osumnjičenima je produžen pritvor za dva mjeseca. Traje do 24. 2. 2026. ili do druge odluke Suda – potvrđeno je jučer za naš medij iz Općinskog suda u Sarajevu.

Pretres stana

Prije ove odluke o produženju pritvora za još dva mjeseca, postupajuća tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je 28. novembra 2025. godine Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jedomjesečnog pritvora Elviru Jusufoviću, Senadu Derviševiću i Zijadu Jusufoviću, osumnjičenima za tešku krađu.

Kako je u novembru potvrđeno iz Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, pritvor im je bio predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli prikriti dokaze i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.